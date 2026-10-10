Hallan sin vida a joven desaparecida en Matamoros; investigan feminicidio
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Alejandra Ramírez Chairez, de 20 años, fue localizada en un terreno del ejido Santo Tomás; un joven habría sido detenido en relación con su desaparición
MATAMOROS, COAH.- La búsqueda de Alejandra Ramírez Chairez, una joven de 20 años reportada como desaparecida desde el miércoles, terminó la mañana del viernes, cuando su cuerpo fue localizado en un terreno despoblado del ejido Santo Tomás, en el municipio de Matamoros. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.
El hallazgo se produjo después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en una zona de difícil acceso. Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y encontraron el cuerpo de una mujer que estaba cubierto parcialmente con tierra y ramas.
Posteriormente se confirmó que se trataba de Alejandra, cuya desaparición había sido reportada días antes. La zona fue resguardada para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Como parte de las investigaciones, se conoció la detención de un joven presuntamente relacionado con la desaparición de la víctima. Sin embargo, corresponderá a las autoridades ministeriales establecer su posible participación y determinar su situación jurídica.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer la causa del fallecimiento.
La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio, mientras se busca reconstruir lo ocurrido desde la última vez que la joven fue vista con vida hasta su localización en el ejido Santo Tomás.