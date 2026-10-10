Hallan sin vida a joven desaparecida en Matamoros; investigan feminicidio

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    Hallan sin vida a joven desaparecida en Matamoros; investigan feminicidio
    La joven era buscada desde el miércoles; su cuerpo fue localizado en un terreno de difícil acceso, parcialmente cubierto con tierra y ramas. REDES SOCIALES

Alejandra Ramírez Chairez, de 20 años, fue localizada en un terreno del ejido Santo Tomás; un joven habría sido detenido en relación con su desaparición

MATAMOROS, COAH.- La búsqueda de Alejandra Ramírez Chairez, una joven de 20 años reportada como desaparecida desde el miércoles, terminó la mañana del viernes, cuando su cuerpo fue localizado en un terreno despoblado del ejido Santo Tomás, en el municipio de Matamoros. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

El hallazgo se produjo después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en una zona de difícil acceso. Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y encontraron el cuerpo de una mujer que estaba cubierto parcialmente con tierra y ramas.

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Posteriormente se confirmó que se trataba de Alejandra, cuya desaparición había sido reportada días antes. La zona fue resguardada para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Como parte de las investigaciones, se conoció la detención de un joven presuntamente relacionado con la desaparición de la víctima. Sin embargo, corresponderá a las autoridades ministeriales establecer su posible participación y determinar su situación jurídica.

$!La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y espera los resultados de la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.
La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y espera los resultados de la necropsia para determinar la causa del fallecimiento. SANDRA GÓMEZ

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer la causa del fallecimiento.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio, mientras se busca reconstruir lo ocurrido desde la última vez que la joven fue vista con vida hasta su localización en el ejido Santo Tomás.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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