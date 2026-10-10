Hallan sin vida a joven desaparecida en Matamoros; investigan feminicidio

MATAMOROS, COAH.- La búsqueda de Alejandra Ramírez Chairez, una joven de 20 años reportada como desaparecida desde el miércoles, terminó la mañana del viernes, cuando su cuerpo fue localizado en un terreno despoblado del ejido Santo Tomás, en el municipio de Matamoros. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

El hallazgo se produjo después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en una zona de difícil acceso. Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y encontraron el cuerpo de una mujer que estaba cubierto parcialmente con tierra y ramas.