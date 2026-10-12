Saquean casa de víctima de feminicidio en San Pedro; familia exige justicia

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Coahuila
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    Saquean casa de víctima de feminicidio en San Pedro; familia exige justicia
    La vivienda estaba asegurada como parte de las investigaciones por feminicidio, según los familiares de la víctima. SANDRA GÓMEZ

Entre los objetos robados hay pantallas de televisión, electrodomésticos, herramientas de trabajo y una escalera, además de otras pertenencias

SAN PEDRO, COAH.- La vivienda de Guadalupe García de Luna, víctima de feminicidio en San Pedro, fue saqueada pese a que, de acuerdo con sus familiares, permanecía asegurada por la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, situación que ha generado nuevos cuestionamientos sobre las condiciones en que se encontraba resguardado el inmueble.

Entre los objetos sustraídos se encuentran pantallas de televisión, electrodomésticos, herramientas de trabajo y una escalera, además de otras pertenencias que permanecían dentro de la propiedad.

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De acuerdo con los familiares, la vivienda continuaba asegurada como parte de las investigaciones por el feminicidio de Guadalupe García de Luna, mientras que las llaves estaban bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Esta situación ha generado inconformidad entre los allegados de la víctima, quienes exigen una explicación sobre las condiciones de seguridad del inmueble y cómo fue posible que personas desconocidas ingresaran para sustraer las pertenencias.

La familia considera necesario que se investigue el saqueo y se determine si existió alguna omisión en las medidas de vigilancia y custodia del domicilio, al tratarse de una propiedad relacionada con una investigación penal.

Hasta el momento, se desconoce cuándo ocurrió el robo, cómo lograron ingresar los responsables y quiénes participaron en la sustracción de los objetos.

Asimismo, no se ha dado a conocer información oficial sobre la apertura de una investigación específica por estos hechos, mientras los familiares insisten en la necesidad de esclarecer lo sucedido.

Además de exigir una investigación, los allegados de Lupita solicitaron el apoyo de la población de San Pedro para obtener información que permita localizar los artículos robados, particularmente las herramientas de trabajo y la escalera, que podrían ser ofrecidas a la venta.

Pidieron a quienes tengan conocimiento de alguna posible comercialización de estos objetos que lo reporten de manera anónima a las autoridades, con el propósito de facilitar su recuperación y contribuir a identificar a los responsables.

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El saqueo representa un nuevo motivo de indignación para la familia de Guadalupe García de Luna, que continúa enfrentando las consecuencias de su feminicidio y ahora busca respuestas sobre la desaparición de sus pertenencias.

Los familiares reiteraron su exigencia de justicia y solicitaron que este nuevo hecho sea esclarecido, especialmente porque, según denunciaron, ocurrió en una propiedad que permanecía bajo aseguramiento de la Fiscalía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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