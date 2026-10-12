Saquean casa de víctima de feminicidio en San Pedro; familia exige justicia

Entre los objetos sustraídos se encuentran pantallas de televisión, electrodomésticos, herramientas de trabajo y una escalera, además de otras pertenencias que permanecían dentro de la propiedad.

SAN PEDRO, COAH.- La vivienda de Guadalupe García de Luna, víctima de feminicidio en San Pedro, fue saqueada pese a que, de acuerdo con sus familiares, permanecía asegurada por la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, situación que ha generado nuevos cuestionamientos sobre las condiciones en que se encontraba resguardado el inmueble.

De acuerdo con los familiares, la vivienda continuaba asegurada como parte de las investigaciones por el feminicidio de Guadalupe García de Luna, mientras que las llaves estaban bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Esta situación ha generado inconformidad entre los allegados de la víctima, quienes exigen una explicación sobre las condiciones de seguridad del inmueble y cómo fue posible que personas desconocidas ingresaran para sustraer las pertenencias.

La familia considera necesario que se investigue el saqueo y se determine si existió alguna omisión en las medidas de vigilancia y custodia del domicilio, al tratarse de una propiedad relacionada con una investigación penal.

Hasta el momento, se desconoce cuándo ocurrió el robo, cómo lograron ingresar los responsables y quiénes participaron en la sustracción de los objetos.

Asimismo, no se ha dado a conocer información oficial sobre la apertura de una investigación específica por estos hechos, mientras los familiares insisten en la necesidad de esclarecer lo sucedido.

Además de exigir una investigación, los allegados de Lupita solicitaron el apoyo de la población de San Pedro para obtener información que permita localizar los artículos robados, particularmente las herramientas de trabajo y la escalera, que podrían ser ofrecidas a la venta.

Pidieron a quienes tengan conocimiento de alguna posible comercialización de estos objetos que lo reporten de manera anónima a las autoridades, con el propósito de facilitar su recuperación y contribuir a identificar a los responsables.