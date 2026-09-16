Carlos Villarreal celebra con familias de Monclova el Grito de Independencia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Carlos Villarreal celebra con familias de Monclova el Grito de Independencia
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia del Grito ante los asistentes. CORTESÍA

Familias monclovenses se reunieron en la Plaza Principal para disfrutar de música, tradiciones y el Grito encabezado por el alcalde Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- Música, pirotecnia y ambiente familiar marcaron la celebración del Grito de Independencia en Monclova, donde cientos de personas se concentraron en la Plaza Principal para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La actividad comenzó desde las 19:00 horas, cuando las familias arribaron al primer cuadro de la ciudad para participar en el programa preparado con motivo de las fiestas patrias. Durante la noche se desarrollaron actividades culturales y se contó con la presentación especial de Mister Chivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/dan-de-alta-a-los-dos-pacientes-contagiados-por-gusano-barrenador-en-coahuila-JE23508991
$!Familias monclovenses acudieron a la Plaza Principal para celebrar el Grito de Independencia.
Familias monclovenses acudieron a la Plaza Principal para celebrar el Grito de Independencia. CORTESÍA

El momento principal de la celebración llegó a las 22:30 horas, cuando el alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante los asistentes reunidos en la plaza.

Con las tradicionales arengas y el llamado de “¡Viva México!”, el edil conmemoró la fecha histórica acompañado por autoridades civiles y militares, mientras los asistentes participaron en la celebración.

Entre los invitados estuvieron el Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería; Mavi Sosa, presidenta honoraria del DIF Monclova; integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

La celebración continuó a las 23:00 horas con un espectáculo de pirotecnia, que iluminó el cielo sobre la Plaza Principal. Quince minutos después se presentó un espectáculo musical para cerrar la jornada de convivencia entre las familias.

El festejo formó parte de las actividades realizadas en distintos municipios de Coahuila con motivo de las fiestas patrias, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, quien encabezó la ceremonia estatal en la Plaza de Armas de Saltillo.

$!La celebración concluyó con un espectáculo de pirotecnia y una presentación musical.
La celebración concluyó con un espectáculo de pirotecnia y una presentación musical. CORTESÍA

Las actividades conmemorativas continuarán este miércoles 16 de septiembre con el tradicional Desfile de Independencia en Monclova, programado para iniciar a las 7:30 horas.

En el desfile participarán instituciones educativas y elementos del Ejército Mexicano, como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Grito De Independencia

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
El Grito de la 4T

El Grito de la 4T
El pozole rojo, preparado con grano de maíz y carne de cerdo, encabeza la preferencia de las familias para las celebraciones patrias.

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips
true

POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE
La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre.

¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
Autoridades contemplan cierres viales y rutas alternas ante la asistencia estimada de 25 mil personas.

Garantizan transporte nocturno en Ramos Arizpe para la ceremonia del Grito
Si la CNA halla culpable a la FMF, ésta podría recibir sanción de hasta 10% de ingreso anual y ser obligada a erradicar la práctica monopólica.

Indagan prácticas monopólicas en el futbol mexicano
Aislamiento, alimentos, energía, recursos naturales y estabilidad institucional serían algunas de las claves para sobrevivir.

Se revelan los mejores y los peores lugares para sobrevivir a un apocalipsis, con un giro inesperado y sombrío