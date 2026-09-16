Carlos Villarreal celebra con familias de Monclova el Grito de Independencia

La actividad comenzó desde las 19:00 horas, cuando las familias arribaron al primer cuadro de la ciudad para participar en el programa preparado con motivo de las fiestas patrias. Durante la noche se desarrollaron actividades culturales y se contó con la presentación especial de Mister Chivo.

MONCLOVA, COAH.- Música, pirotecnia y ambiente familiar marcaron la celebración del Grito de Independencia en Monclova , donde cientos de personas se concentraron en la Plaza Principal para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El momento principal de la celebración llegó a las 22:30 horas, cuando el alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante los asistentes reunidos en la plaza.

Con las tradicionales arengas y el llamado de “¡Viva México!”, el edil conmemoró la fecha histórica acompañado por autoridades civiles y militares, mientras los asistentes participaron en la celebración.

Entre los invitados estuvieron el Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería; Mavi Sosa, presidenta honoraria del DIF Monclova; integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

La celebración continuó a las 23:00 horas con un espectáculo de pirotecnia, que iluminó el cielo sobre la Plaza Principal. Quince minutos después se presentó un espectáculo musical para cerrar la jornada de convivencia entre las familias.

El festejo formó parte de las actividades realizadas en distintos municipios de Coahuila con motivo de las fiestas patrias, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, quien encabezó la ceremonia estatal en la Plaza de Armas de Saltillo.