Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila

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    Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
    La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente. ARCHIVO

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Tania Flores y del tesorero de su administración por una investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras

La Fiscalía General del Estado, a través de su titular Federico Fernández Montañez, confirmó de manera oficial la legal aprehensión de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, así como del tesorero de su administración. Ambos exfuncionarios fueron requeridos por las autoridades judiciales derivado de indagatorias vigentes por presuntas irregularidades financieras.

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“A ver, este es un tema que hay, al contrario, como se ha manejado en algunas redes, no tiene nada que ver con un tema de otra naturaleza más que jurídico. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción, que encabeza la licenciada Samperio, integra una carpeta, solicita una orden de aprehensión y, bueno, ese proceso sigue su curso”, detalló.

El abogado del estado recalcó que el operativo y la posterior custodia de los señalados se han ejecutado con estricto apego al marco legal. De igual manera, desmintió las versiones extraoficiales sobre motivos políticos e informó que el expediente ha pasado formalmente a la siguiente instancia de justicia.

“Será esta fiscalía especializada la que dará seguimiento en conjunto con el Poder Judicial, porque estas personas ya están a disposición de la autoridad judicial; ya está en manos del Poder Judicial. Está en manos del Poder Judicial y en las próximas semanas, los próximos días, habrá novedades al respecto”, concluyó el fiscal general.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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