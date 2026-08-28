Catean anexo Nueva Vida en Monclova tras denuncia por presunta violencia; evacúan a 27 internos (video)

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    Catean anexo Nueva Vida en Monclova tras denuncia por presunta violencia; evacúan a 27 internos (video)
    Autoridades realizaron un cateo en el anexo Nueva Vida, ubicado en la colonia Santa Bárbara, en Monclova. LIDIET MEXICANO
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El propietario aseguró que durante la revisión no fueron localizadas armas ni drogas y señaló que buscará asesoría legal para conocer los señalamientos contra el centro

MONCLOVA, COAH.- Un cateo y operativo de seguridad se realizó en el anexo Nueva Vida, en Monclova, donde fueron evacuados los 27 internos que se encontraban en proceso de rehabilitación por adicciones, luego de una denuncia relacionada con presuntos actos de violencia al interior del centro.

El establecimiento se encuentra sobre la calle Múzquiz, en la colonia Santa Bárbara. Hasta el lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Municipal, corporaciones policiacas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Grupo de Reacción Centro.

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Las autoridades ingresaron al inmueble para realizar una revisión en busca de posibles armas, drogas u otros objetos ilícitos, como parte de las diligencias relacionadas con la denuncia presentada.

De acuerdo con Álvaro Alberto, propietario del anexo Nueva Vida, durante la inspección no fueron localizadas armas, drogas ni otros objetos ilícitos. Una vez concluida la revisión, las autoridades procedieron a evacuar a los 27 internos que permanecían en el lugar.

DESCONOCE DETALLES DE LA DENUNCIA

El propietario explicó que el operativo se realizó mediante una orden de cateo, aunque aseguró que hasta el momento no le han informado con precisión cuáles son los señalamientos que dieron origen a la diligencia.

$!Durante el operativo fueron evacuadas las 27 personas que permanecían en el centro de rehabilitación, de acuerdo con la información recabada en el lugar.
Durante el operativo fueron evacuadas las 27 personas que permanecían en el centro de rehabilitación, de acuerdo con la información recabada en el lugar. LIDIET MEXICANO

“Llegó una orden donde son por daños de una persona o algo así, pero no está nada concreto”, comentó.

Álvaro Alberto señaló que tampoco conoce a detalle el procedimiento que continuará después del cateo, por lo que recurrirá a abogados para conocer el contenido de la denuncia y determinar las acciones legales correspondientes.

“Voy a meter abogados, ya me están apoyando”, indicó.

El propietario agregó que Nueva Vida tiene aproximadamente un año de funcionamiento y que las 27 personas que se encontraban en el inmueble permanecían, según explicó, bajo un proceso de rehabilitación por adicciones.

Finalmente, aseguró que permanecerán atentos al desarrollo de las investigaciones y manifestó disposición para atender los señalamientos relacionados con el funcionamiento del centro.

“Vamos a checar eso, a tratarlo de la mejor manera con ellos”, expresó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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