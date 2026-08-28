Catean anexo Nueva Vida en Monclova tras denuncia por presunta violencia; evacúan a 27 internos (video)

MONCLOVA, COAH.- Un cateo y operativo de seguridad se realizó en el anexo Nueva Vida, en Monclova, donde fueron evacuados los 27 internos que se encontraban en proceso de rehabilitación por adicciones, luego de una denuncia relacionada con presuntos actos de violencia al interior del centro. El establecimiento se encuentra sobre la calle Múzquiz, en la colonia Santa Bárbara. Hasta el lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Municipal, corporaciones policiacas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Grupo de Reacción Centro.

Las autoridades ingresaron al inmueble para realizar una revisión en busca de posibles armas, drogas u otros objetos ilícitos, como parte de las diligencias relacionadas con la denuncia presentada. De acuerdo con Álvaro Alberto, propietario del anexo Nueva Vida, durante la inspección no fueron localizadas armas, drogas ni otros objetos ilícitos. Una vez concluida la revisión, las autoridades procedieron a evacuar a los 27 internos que permanecían en el lugar. DESCONOCE DETALLES DE LA DENUNCIA El propietario explicó que el operativo se realizó mediante una orden de cateo, aunque aseguró que hasta el momento no le han informado con precisión cuáles son los señalamientos que dieron origen a la diligencia.

“Llegó una orden donde son por daños de una persona o algo así, pero no está nada concreto”, comentó. Álvaro Alberto señaló que tampoco conoce a detalle el procedimiento que continuará después del cateo, por lo que recurrirá a abogados para conocer el contenido de la denuncia y determinar las acciones legales correspondientes. “Voy a meter abogados, ya me están apoyando”, indicó. El propietario agregó que Nueva Vida tiene aproximadamente un año de funcionamiento y que las 27 personas que se encontraban en el inmueble permanecían, según explicó, bajo un proceso de rehabilitación por adicciones.

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Finalmente, aseguró que permanecerán atentos al desarrollo de las investigaciones y manifestó disposición para atender los señalamientos relacionados con el funcionamiento del centro. “Vamos a checar eso, a tratarlo de la mejor manera con ellos”, expresó.

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