Localizan sin vida a joven en vivienda de Monclova; investigan si se trata de suicidio

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando Cristian, hermano del joven, salió al patio del domicilio y encontró a Brandon en el lugar. Ante la situación, los familiares solicitaron auxilio y dieron aviso a las autoridades.

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 25 años, identificado como Brandon, fue localizado sin vida la tarde de este jueves en el patio de una vivienda de la colonia La Ribera, en Monclova , hecho que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mientras que paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración del joven y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El domicilio fue asegurado por los agentes municipales para preservar el lugar, mientras se notificaba a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Centro.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió para realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios necesarios para integrar la investigación.

De acuerdo con la información disponible, Brandon era originario de Monclova y tenía 25 años. Durante la mañana, su padre había salido a trabajar, por lo que no tuvo oportunidad de verlo antes del hallazgo.

Aunque las primeras versiones difundidas sobre el caso apuntan a una muerte presuntamente autoinfligida, la causa oficial todavía no ha sido establecida. La Fiscalía determinará mediante la necropsia de ley las circunstancias y causa precisa del fallecimiento.

El cuerpo quedó bajo los procedimientos correspondientes para su traslado y posterior entrega a sus familiares, mientras las autoridades continúan con las diligencias.