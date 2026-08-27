Localizan sin vida a joven en vivienda de Monclova; investigan si se trata de suicidio
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Su hermano realizó el hallazgo y pidió ayuda a los cuerpos de emergencia
MONCLOVA, COAH.- Un joven de 25 años, identificado como Brandon, fue localizado sin vida la tarde de este jueves en el patio de una vivienda de la colonia La Ribera, en Monclova, hecho que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando Cristian, hermano del joven, salió al patio del domicilio y encontró a Brandon en el lugar. Ante la situación, los familiares solicitaron auxilio y dieron aviso a las autoridades.
Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mientras que paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración del joven y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El domicilio fue asegurado por los agentes municipales para preservar el lugar, mientras se notificaba a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Centro.
Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió para realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios necesarios para integrar la investigación.
De acuerdo con la información disponible, Brandon era originario de Monclova y tenía 25 años. Durante la mañana, su padre había salido a trabajar, por lo que no tuvo oportunidad de verlo antes del hallazgo.
Aunque las primeras versiones difundidas sobre el caso apuntan a una muerte presuntamente autoinfligida, la causa oficial todavía no ha sido establecida. La Fiscalía determinará mediante la necropsia de ley las circunstancias y causa precisa del fallecimiento.
El cuerpo quedó bajo los procedimientos correspondientes para su traslado y posterior entrega a sus familiares, mientras las autoridades continúan con las diligencias.
La investigación permitirá establecer de manera oficial qué ocurrió dentro del domicilio y confirmar la causa del fallecimiento, por lo que cualquier versión distinta al resultado de los estudios forenses deberá considerarse preliminar.
El caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes, que deberán establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el fallecimiento.