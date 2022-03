Cazará FGE autos ‘chuecos’ robados durante regularización fronteriza

En los módulos que instale el Registro Público Vehicular (Repuve), para la regularización de vehículos extranjeros en Coahuila, también habrá personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de detectar automóviles robados en los Estados Unidos, y se corre el riesgo de que el actual propietario sea detenido, dio a conocer la Onappafa.

Los módulos del Repuve serán instalados en Coahuila a partir del 1 de abril en las cinco regiones, pero junto a estos estará tanto la Administración Fiscal General para el pago de placas estatales, como la Fiscalía General del Estado, para verificar la legal procedencia del automóvil.

Ricardo Onofre, coordinador estatal de Onappafa, explicó que los dueños de autos extranjeros tienen la oportunidad de hacer su verificación de manera previa a presentarse en los módulos, porque si su automóvil aparece con reporte de robo en los Estados Unidos o México, entonces se corre el riesgo de detenciones.

“Estamos recomendando a los afiliados, a quien guste, que se acerquen a las oficinas, porque algunos vehículos que tengan reporte de robo o que tengan algún antecedente en Estados Unidos, se va a contar con personal de Fiscalía para las revisiones”, dijo Onofre.

Agregó que “si el vehículo sale por ahí que es robado o trae alguna situación se les va a retirar y en su caso, también detener al propietario. Nosotros sabemos que nuestros afiliados compran de buena fe, que no compran vehículos robados, si no entonces no estarían afiliados”.