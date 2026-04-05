PEMEX, ¡NO MANCHES!

Con la “investigación” todavía en curso, el gobierno ha tratado de deslindar a Pemex de su responsabilidad en el derrame del Golfo de México, pese a que testimonios de los expertos ubican el origen del desastre en la fuga en un ducto de la empresa “de todos los mexicanos”, pues se considera que ni un barco ni las chapopoteras pueden ocasionar un daño de tal magnitud, que tiene consecuencias políticas, económicas, ambientales y sociales, y que amenaza con crear un conflicto con los Estados Unidos, así como una condena internacional. En esta entrega, abordamos el tema del presupuesto que el gobierno de la 4T ha destinado al mantenimiento de Pemex y que, en opinión de conocedores como Gonzalo Monroy, destacado consultor y analista en el sector energético, podría ser la causa del derrame.

En 2018, último de Peña Nieto —a quien de forma irresponsable Rocío Nahle culpó del desastre— en la presidencia, se canalizaron a este rubro 42 mil millones de pesos, y a partir de esa fecha comenzaron las reducciones, teniendo estas un punto de quiebre radical en el año de 2024, cuando lo asignado se desplomó a 21 mil millones de pesos, que, al considerar la inflación y traducirlo a pesos constantes, hace que el recorte cobre una mayor dimensión. Hay que recordar que en ese año tuvieron lugar las elecciones que llevaron a la señora Sheinbaum al poder. ¿Una coincidencia? Además, en ese mismo año se disparó la deuda del gobierno federal. Para el ejercicio 2026, Pemex tiene asignada la cantidad de 29 mil 500 millones de pesos para mantenimiento, cifra que resulta muy inferior a los 42 mil millones de pesos ejercidos por el gobierno conservador y entreguista de Enrique Peña Nieto. Una cosa es el discurso y otra la realidad de los números.

Sin embargo, existe otro ángulo del tema que merece ponerse sobre la mesa, y que tiene que ver con los flujos de dinero que la 4T ha venido canalizando a la empresa petrolera más endeudada e ineficiente del mundo. Entre 2019 y 2024, los apoyos extraordinarios que se le asignaron ascendieron a 2.4 billones de pesos, y para dimensionar esta cantidad, baste decir que equivale a 31 veces el presupuesto de Coahuila para este año. Parte de ese dinero pudo servir para mitigar la crisis de Monclova. Dichos apoyos, adicionales al presupuesto ordinario de Pemex, fueron en la forma de inyecciones de capital, reducciones fiscales y transferencias directas. Pese a lo anterior, no se logró revertir el deterioro financiero ni aumentar la producción; fue literalmente dinero tirado a la calle. De esos 2.4 billones de pesos, tan solo el 8.6% fueron para mantenimiento. Esa montaña de dinero no ha impedido que importemos alrededor del 85% del gas natural, el 75% del diésel, el 50% de las gasolinas, y que Pemex adeude a sus proveedores alrededor de 55 mil millones de dólares, lo que demerita la capacidad productiva de la empresa. ¿De qué soberanía hablan? Conviene recordar lo dicho por AMLO, en el sentido de que extraer el petróleo del lecho marino era tan sencillo como introducir un popote, y cuando prometió la utópica gasolina de diez pesos. El asunto tiene otra arista, la que expone la falta de veracidad del gobierno federal, la cual está en su punto crítico, como lo demuestra el hecho de que el derrame inició a principios de febrero y el gobierno tardó más de un mes en informar a la sociedad, lo cual retardó la respuesta para tomar medidas correctivas. Evadir la responsabilidad de Pemex tiene como propósito evitar el pago de indemnizaciones multimillonarias y, de no hacerlo, podríamos ver a los pescadores protestando en el Mundial de Futbol. ¿Llegará la mancha de petróleo al Palacio Nacional? REDONDEO Este mes se cumple un aniversario más de la muerte de Javier Solís, quien fuera poseedor de una voz privilegiada, habiendo motivado los elogios y el reconocimiento de Frank Sinatra.

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