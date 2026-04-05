ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI

Hoy son el terror. Encarnan aquello que Hannah Arendt denominó como la banalidad del mal en su reporte sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, oficial nazi que ingenió la “solución final” para aniquilar a 11 millones de personas, incluyendo judíos (6 millones), romaníes, opositores políticos, homosexuales, entre otros. Arendt nos advirtió sobre el peligro que implicaba que los funcionarios públicos siguieran la ley y las órdenes administrativas al pie de la letra sin reflexionar sobre sus consecuencias ni considerar la dignidad humana.

También son las siglas para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocidos coloquialmente como “la migra” en nuestro país. Pero representan mucho más que eso.

En su libro sobre el tema (“Eichmann en Jerusalén”, 1963) expuso lo siguiente:

“Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”.

En este fragmento, Arendt expuso al burócrata que ejecuta cotidianamente y escrupulosamente su papel profesional. No se cuestiona si puede ocasionar un inmenso dolor injustificado, ilegítimo. Para él, la ley y su conducta son una orden. Diligentemente la cumple.

ICE no es sólo una agencia de control migratorio, es el congelamiento de la humanidad y su muerte. Donald Trump justificó su guerra con Irán bajo el argumento de que son una amenaza internacional. Al revisar estas cifras, es notorio que Trump y ICE también son una amenaza internacional: sospechan de lo desconocido como si fuera una plaga y la aniquilan. El estatus migratorio de una persona no debería conllevar su muerte. Donald Trump, su política migratoria y ICE hoy son criminales contra la humanidad. Espero que con el transcurso del tiempo se les juzgue como lo que son.