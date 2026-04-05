ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
No es sólo una agencia de control migratorio, es el congelamiento de la humanidad y su muerte
Tres letras: ICE.
“Hielo” en inglés.
También son las siglas para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocidos coloquialmente como “la migra” en nuestro país. Pero representan mucho más que eso.
Hoy son el terror. Encarnan aquello que Hannah Arendt denominó como la banalidad del mal en su reporte sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, oficial nazi que ingenió la “solución final” para aniquilar a 11 millones de personas, incluyendo judíos (6 millones), romaníes, opositores políticos, homosexuales, entre otros. Arendt nos advirtió sobre el peligro que implicaba que los funcionarios públicos siguieran la ley y las órdenes administrativas al pie de la letra sin reflexionar sobre sus consecuencias ni considerar la dignidad humana.
En su libro sobre el tema (“Eichmann en Jerusalén”, 1963) expuso lo siguiente:
“Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”.
En este fragmento, Arendt expuso al burócrata que ejecuta cotidianamente y escrupulosamente su papel profesional. No se cuestiona si puede ocasionar un inmenso dolor injustificado, ilegítimo. Para él, la ley y su conducta son una orden. Diligentemente la cumple.
ICE no es sólo una agencia de control migratorio, es el congelamiento de la humanidad y su muerte. Donald Trump justificó su guerra con Irán bajo el argumento de que son una amenaza internacional. Al revisar estas cifras, es notorio que Trump y ICE también son una amenaza internacional: sospechan de lo desconocido como si fuera una plaga y la aniquilan. El estatus migratorio de una persona no debería conllevar su muerte. Donald Trump, su política migratoria y ICE hoy son criminales contra la humanidad. Espero que con el transcurso del tiempo se les juzgue como lo que son.
Al día de hoy, contabilizo 40 víctimas fatales en manos de la política migratoria de Donald Trump, incluyendo once mexicanos. Bajo la custodia de ICE han fallecido las siguientes personas; no olvidemos sus nombres.
Bulgaria (1): Nenko Stanev Gantchev, diciembre 2025.
Camboya (1): Parady La, enero 2026.
Canadá (1): Johnny Noviello, junio 2025.
China (3): Chaofeng Ge, agosto 2025; Huabing Xie, septiembre 2025; Kai Yin Wong, octubre 2025.
Colombia (1): Brayan Garzón-Rayo, abril 2025.
Cuba (2): Isidro Pérez, junio 2025; Geraldo Lunas Campos, marzo 2026.
República Dominicana (1): Juan Alexis Tineo-Martínez, febrero 2025.
Eritrea (1): Fouad Saeed Abdulkadir, diciembre 2025.
Etiopía (1): Serawit Gezahegn Dejene, enero 2025.
Filipinas (1): Pete Sumalo Montejo, diciembre 2025.
Guatemala (1): Francisco Gaspar-Andrés, diciembre 2025.
Haití (2): Marie Ange Blaise, abril 2025; Jean Wilson Brutus, diciembre 2025.
Honduras (6): Genry Ruiz Guillén, enero 2025; Banegas Reyes, septiembre 2025; Norlan Guzmán-Fuentes, septiembre 2025; José Castro-Rivera, octubre 2025; Luis Beltrán Yánez Cruz, enero 2026; Luis Gustavo Núñez Cáceres, enero 2026.
Jordania (1): Hasan Ali Moh’D Saleh, octubre 2025.
México (11): Abelardo Avellaneda-Delgado, mayo 2025; Jesús Molina-Veya, junio 2025; Lorenzo A. Batrez Vargas, agosto 2025; Óscar Rascón Duarte, septiembre 2025; Silverio Villegas González, septiembre 2025; Ismael Ayala Uribe, septiembre 2025; Miguel Ángel García-Hernández, septiembre 2025; Leo Cruz-Silva, septiembre 2025; Gabriel García-Avilés, octubre 2025; Akira Salinas Ruiz, enero 2026; Ever Sánchez Domínguez, enero 2026.
Nicaragua (2): Delvin Francisco Rodríguez, diciembre 2025; Víctor Manuel Díaz, enero 2026.
Pakistán (1): Shiraz Fatehali Sachwani, diciembre 2025.
Ucrania (1): Maksym Chernyak, febrero 2025.
Vietnam (2): Nhon Ngoc Nguyen, abril 2025; Tien Xuan Phan, julio 2025;
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