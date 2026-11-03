CDHEC brinda acompañamiento a Burros Pardos durante movilización en Saltillo

A través de sus redes sociales, el organismo informó que, por instrucciones de su presidente, José Ángel Rodríguez Canales, personal de la Primera Visitaduría Regional y de la Visitaduría General acudió para observar el desarrollo de las protestas y vigilar que se respetaran los derechos humanos de los participantes.

Personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) brindó acompañamiento a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo durante las manifestaciones que mantienen para expresar inconformidades relacionadas con la comunidad estudiantil y el funcionamiento de la institución.

La intervención tuvo como propósito contribuir a que las manifestaciones se desarrollaran de manera pacífica y garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta, sin que se vulnerara la integridad o dignidad de las personas involucradas.

La Comisión señaló que su presencia no tiene como finalidad intervenir en las demandas del movimiento estudiantil, sino acompañar el ejercicio de los derechos de quienes participan y observar que las expresiones ciudadanas se desarrollen dentro de un marco de respeto.

El acompañamiento ocurre en medio del conflicto que enfrenta la comunidad del Tecnológico de Saltillo con las autoridades educativas, luego de que estudiantes organizaran una movilización para exigir respuestas a sus inconformidades, plasmadas en un pliego petitorio.

La protesta también derivó en el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, mientras representantes estudiantiles y autoridades institucionales mantienen mesas de diálogo para revisar las solicitudes y buscar acuerdos que permitan resolver el conflicto.

En su posicionamiento, la CDHEC reiteró su compromiso de acompañar las expresiones ciudadanas y estudiantiles, así como promover el diálogo, la atención institucional de las demandas y el respeto irrestricto a los derechos humanos.