CDHEC realizó 62 brigadas municipales en Coahuila para acercar servicios a comunidades

Con el objetivo de acercar la atención y defensa de los derechos humanos a las comunidades que no cuentan con una visitaduría regional, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) fortaleció durante 2025 la estrategia de brigadas municipales, operadas a través del programa “Ombudsmóvil”, con la que se buscó ampliar la presencia institucional en todo el territorio estatal y brindar atención directa a personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información correspondiente al ejercicio 2025, a lo largo del año se realizaron 62 brigadas municipales, mediante las cuales se benefició a un total de 1,036 personas en distintos municipios de la entidad. Esta estrategia permitió llevar los servicios de la CDHEC a localidades alejadas de los centros urbanos, facilitando el acceso de la ciudadanía a la orientación y defensa de sus derechos.

En materia de cobertura geográfica, el “Ombudsmóvil” completó dos recorridos totales por los municipios del estado durante 2025, logrando presencia en prácticamente todo el territorio coahuilense, con excepción de Parras y Sierra Mojada. Entre los municipios atendidos se encuentran Castaños, Cuatrociénegas, Múzquiz, Jiménez, Nava y Villa Unión, así como otras localidades del estado.

Durante estas jornadas, el personal de la Comisión brindó 155 orientaciones jurídicas y gestorías, lo que representó alrededor del 5 por ciento del total de este tipo de servicios otorgados por la CDHEC a través de entrevistas externas en el mismo año.

Como parte del fortalecimiento operativo del programa, en 2025 la Comisión realizó mejoras físicas y mecánicas a dos unidades vehiculares destinadas específicamente al despliegue de las brigadas municipales, con el fin de garantizar una respuesta oportuna, segura y eficiente durante el trabajo de campo.

La CDHEC destacó que el programa “Ombudsmóvil” se consolidó en 2025 como un puente móvil entre la institución y la ciudadanía, al reducir las brechas de acceso y asegurar que la promoción y protección de los derechos humanos llegue incluso a las comunidades más alejadas de Coahuila.