CDHEC reconoce abusos contra maestro señalado por acoso en Cecytec Monclova

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación contra la dirección del Cecytec Monclova “John F. Kennedy”, por vulnerar los derechos humanos de un maestro que el año pasado fue acusado de acosar a jovencitas del plantel, y fue suspendido junto con otros dos maestros.

La noticia sobre el acoso se dio a conocer a inicios de mayo del 2022, cuando un grupo de jovencitas realizaron una denuncia pública sobre el presunto acoso perpetrado por tres maestros: Mario, Benjamín y Luciano.

Luego de que el caso se hizo presente en la sociedad de Monclova, la dirección del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila decidió dar de baja a los tres profesores hasta, en tanto, no se esclareciera una situación jurídica para ellos.

En la queja, el maestro aseveró ante la CDHEC que se vulneraron sus derechos humanos establecidos del trabajo y de la legalidad, y la seguridad jurídica.

En la narración, el maestro además expresó que después de que se diera a conocer la noticia, el director del plantel lo encerró durante dos días en una oficina, y que además le fue negado ir al baño.

“Me dieron la orden de que no podía salir para nada, incluso no podía salir ni al baño y tampoco a comprar para comer, me dieron la ‘recomendación’ de no salir y que no hablara con nadie, ni alumnos ni compañeros de trabajo, pues así estuve atendiendo su recomendación por dos días ahí completamente aislado”, dijo.

Además, el maestro narró a la CDHEC que, previo a ese día, mientras se encontraba dando clases, las jóvenes irrumpieron en su salón y tomaron fotografías apoyadas de un medio de comunicación donde aparecía su rostro, aun sin que hubiera una decisión por parte de un órgano de justicia en su contra, por lo que vulneraron su derecho a la presunción de inocencia.

En ese sentido, también agregó que no tuvo goce de sueldo, aun cuando el protocolo establece que en estos casos, la retención únicamente es del 70 por ciento.

Tras una investigación sobre el caso, la CDHEC reconoció que la institución vulneró los derechos del maestro al no adherirse al debido proceso que se debe aplicar en estos casos.

La CDHEC en su recomendación, ordenó al Cecytec Monclova iniciar investigaciones para aplicar sanciones administrativas a quienes cometieron las violaciones a los derechos, así como restituir a los maestros bajo el respeto de la presunción de inocencia.