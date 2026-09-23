CEAV acumula más de 14 mil registros de atención a víctimas en Coahuila

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    CEAV acumula más de 14 mil registros de atención a víctimas en Coahuila
    Ricardo Martínez Loyola, titular de la CEAV de Coahuila, informó sobre los registros acumulados desde 2014. VANGUARDIA
Katya González
por Katya González

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Ricardo Martínez Loyola explicó que la cifra corresponde a registros acumulados desde la creación de la institución

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Coahuila acumula poco más de 14 mil registros de personas atendidas desde su creación en mayo de 2014, informó su titular, Ricardo Martínez Loyola.

El funcionario aclaró que la cifra corresponde a un acumulado histórico y que no puede interpretarse como el número de víctimas atendidas en un solo año, debido a que los casos tienen diferentes características y duración. Explicó que algunos registros corresponden a personas cuya atención ya concluyó, mientras que otros permanecen abiertos durante varios años.

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Martínez Loyola puso como ejemplo los casos de desaparición, en los que una persona puede haber sido registrada desde 2014 o 2015 y continuar recibiendo atención. En este rubro, señaló que existen alrededor de 2 mil 600 registros de personas desaparecidas, los cuales también involucran a sus núcleos familiares.

Además de los casos de desaparición, la CEAV atiende a víctimas indirectas de feminicidio y de otros delitos relacionados con violencia de género que, señaló, son mayoría entre los registros, así como casos de tortura, homicidio y lesiones graves.

Como parte de la atención, las víctimas pueden recibir medidas de atención, como la asesoría jurídica para presentar una denuncia o solicitar actos de investigación; o de asistencia, como la atención médica, psicológica o algún apoyo económico.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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