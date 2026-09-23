CEAV acumula más de 14 mil registros de atención a víctimas en Coahuila

El funcionario aclaró que la cifra corresponde a un acumulado histórico y que no puede interpretarse como el número de víctimas atendidas en un solo año, debido a que los casos tienen diferentes características y duración. Explicó que algunos registros corresponden a personas cuya atención ya concluyó, mientras que otros permanecen abiertos durante varios años.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Coahuila acumula poco más de 14 mil registros de personas atendidas desde su creación en mayo de 2014, informó su titular, Ricardo Martínez Loyola.

Martínez Loyola puso como ejemplo los casos de desaparición, en los que una persona puede haber sido registrada desde 2014 o 2015 y continuar recibiendo atención. En este rubro, señaló que existen alrededor de 2 mil 600 registros de personas desaparecidas, los cuales también involucran a sus núcleos familiares.

Además de los casos de desaparición, la CEAV atiende a víctimas indirectas de feminicidio y de otros delitos relacionados con violencia de género que, señaló, son mayoría entre los registros, así como casos de tortura, homicidio y lesiones graves.

Como parte de la atención, las víctimas pueden recibir medidas de atención, como la asesoría jurídica para presentar una denuncia o solicitar actos de investigación; o de asistencia, como la atención médica, psicológica o algún apoyo económico.