Desiste Tony Flores de regresar a la diputación local en Coahuila

El asunto, identificado como SUP-REC-364/2026, promovido por Antonio Flores Guerra, se encontraba entre los asuntos previstos para ser atendidos por la Sala Superior. Sin embargo, al dar lectura a la lista durante la sesión de este miércoles 23 de septiembre, el secretario general de acuerdos informó al Pleno su retiro.

Antonio Flores Guerra retiró el recurso de reconsideración que había presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el que buscaba impugnar la resolución de la Sala Regional Monterrey relacionada con la diputación del Partido del Trabajo en el Congreso de Coahuila.

“Precisando que el recurso de reconsideración 364 de este año ha sido retirado”, mencionó.

El recurso derivaba de la controversia por la curul del PT en el Congreso de Coahuila, luego de que la Sala Regional Monterrey y posteriormente las autoridades electorales locales determinaran que Fernando Rodríguez González debía continuar como diputado durante el último periodo de la actual Legislatura.

A principios de septiembre, las autoridades determinaron que la suplencia de Rodríguez González debía mantenerse durante dicho periodo mientras el acuerdo mediante el cual fue incorporado no fuera revocado o modificado por el Congreso local o por una autoridad jurisdiccional electoral competente.

El recurso había sido turnado al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como ponente el pasado 18 de septiembre, de acuerdo con el registro del expediente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al no ser abordado por la Sala Superior y haber sido retirado, este no modifica la resolución de la Sala Regional Monterrey que había sido impugnada, por lo que Fernando Rodríguez González permanecerá en la curul del PT.