CECyTEC activa protocolo por presunto acoso en plantel de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    CECyTEC activa protocolo por presunto acoso en plantel de Ramos Arizpe
    Los mensajes fueron colocados en las rejas exteriores del centro educativo y permanecieron visibles desde el acceso al plantel. MANUEL RODRÍGUEZ

Estudiantes colocaron carteles afuera del plantel tras señalamientos contra un trabajador; la institución informó que inició las investigaciones correspondientes

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Dirección General de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila (CECyTEC) activó de manera formal los protocolos institucionales para investigar un presunto caso de acoso al interior del plantel Ramos Arizpe.

Azucena Ramos Ramos, titular de la institución educativa, confirmó que ya se iniciaron las indagatorias correspondientes tras las manifestaciones e inquietudes expresadas abiertamente por la comunidad estudiantil durante las últimas horas.

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La movilización de los alumnos ocurrió en el edificio ubicado en el Parque Industrial Santa María, donde los estudiantes colocaron diversos carteles en la fachada exterior para manifestar su respaldo a una compañera.

En publicaciones realizadas por los propios estudiantes se señala directamente a un trabajador identificado como Alberto “N”, a quien atribuyen presuntas conductas inapropiadas contra una alumna del plantel.

Ante esta situación, la autoridad educativa estatal dio a conocer que las instancias correspondientes ya se encuentran revisando el caso bajo los procedimientos normativos previstos para este tipo de señalamientos.

$!“Ni una alumna más”, “Justicia para Dayra” y “Tu voz importa, no estás sola” fueron algunas de las consignas escritas por estudiantes.
“Ni una alumna más”, “Justicia para Dayra” y “Tu voz importa, no estás sola” fueron algunas de las consignas escritas por estudiantes. MANUEL RODRÍGUEZ

La institución señaló que busca asegurar que el proceso se desarrolle de manera imparcial y transparente, así como garantizar la protección y los derechos de las y los alumnos involucrados.

Asimismo, informó que se brindarán las garantías necesarias tanto para escuchar los testimonios de las personas involucradas como para respetar el debido proceso de la persona señalada durante las investigaciones.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad escolar para utilizar los canales oficiales de denuncia, con el objetivo, señalaron, de mantener un entorno seguro y libre de violencia dentro del centro escolar.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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