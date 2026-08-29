Celebra alcaldesa de Frontera el Día del Abuelo junto a residentes del Asilo Emanuel

FRONTERA, COAH.- Entre abrazos, sonrisas y recuerdos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú celebró el Día del Abuelo junto a los adultos mayores que viven en el Asilo Emanuel. La edil acudió al lugar acompañada por la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez. Durante la visita convivió con las y los residentes, escuchó algunas de sus historias y compartió con ellos un momento con motivo de esta fecha.

Sara Irma Pérez llevó presentes para los adultos mayores, quienes recibieron los obsequios durante la convivencia. La alcaldesa señaló que, para ella, el mayor significado de la visita estuvo en poder compartir tiempo con los residentes. “Hoy venimos a compartir un momento con ustedes y a traerles un pequeño detalle, pero nos vamos con mucho más de lo que trajimos: con sus sonrisas, sus abrazos y el cariño que nos regalaron”, expresó. La alcaldesa destacó que los adultos mayores son una parte fundamental de la historia de las familias y de la propia comunidad, al considerar que sus enseñanzas y experiencias permanecen entre las nuevas generaciones.

Durante el encuentro también recordó a sus propios abuelos y compartió el cariño que tiene por esta etapa de la vida, además de hablar sobre la felicidad que, dijo, representa para ella ser abuela. La convivencia continuó entre pláticas, fotografías y muestras de afecto. En las actividades participaron también la presidenta honoraria del DIF y personal de la dependencia. Sara Irma Pérez señaló que el acompañamiento a los adultos mayores debe mantenerse durante todo el año y no solamente en fechas especiales. En ese sentido, refrendó el compromiso de su administración y del DIF Frontera de continuar con las acciones dirigidas a este sector de la población.