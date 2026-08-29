Celebra alcaldesa de Frontera el Día del Abuelo junto a residentes del Asilo Emanuel

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Coahuila
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    Celebra alcaldesa de Frontera el Día del Abuelo junto a residentes del Asilo Emanuel
    Personal del DIF Frontera acompañó a la alcaldesa durante la visita y convivencia con los adultos mayores. LIDIET MEXICANO

Sara Irma Pérez convivió con adultos mayores, escuchó sus historias y entregó presentes durante una visita en la que estuvo acompañada por personal del DIF municipal

FRONTERA, COAH.- Entre abrazos, sonrisas y recuerdos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú celebró el Día del Abuelo junto a los adultos mayores que viven en el Asilo Emanuel.

La edil acudió al lugar acompañada por la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez. Durante la visita convivió con las y los residentes, escuchó algunas de sus historias y compartió con ellos un momento con motivo de esta fecha.

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Sara Irma Pérez llevó presentes para los adultos mayores, quienes recibieron los obsequios durante la convivencia. La alcaldesa señaló que, para ella, el mayor significado de la visita estuvo en poder compartir tiempo con los residentes.

“Hoy venimos a compartir un momento con ustedes y a traerles un pequeño detalle, pero nos vamos con mucho más de lo que trajimos: con sus sonrisas, sus abrazos y el cariño que nos regalaron”, expresó.

La alcaldesa destacó que los adultos mayores son una parte fundamental de la historia de las familias y de la propia comunidad, al considerar que sus enseñanzas y experiencias permanecen entre las nuevas generaciones.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez convivió con residentes del Asilo Emanuel durante la celebración del Día del Abuelo.
La alcaldesa Sara Irma Pérez convivió con residentes del Asilo Emanuel durante la celebración del Día del Abuelo. LIDIET MEXICANO

Durante el encuentro también recordó a sus propios abuelos y compartió el cariño que tiene por esta etapa de la vida, además de hablar sobre la felicidad que, dijo, representa para ella ser abuela.

La convivencia continuó entre pláticas, fotografías y muestras de afecto. En las actividades participaron también la presidenta honoraria del DIF y personal de la dependencia.

Sara Irma Pérez señaló que el acompañamiento a los adultos mayores debe mantenerse durante todo el año y no solamente en fechas especiales. En ese sentido, refrendó el compromiso de su administración y del DIF Frontera de continuar con las acciones dirigidas a este sector de la población.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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