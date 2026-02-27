Celebra Congreso de Coahuila Sesión Solemne por el Centenario de Matamoros como ciudad

MATAMOROS, COAH.- En un acto que reafirma el orgullo y la identidad de la Región Laguna, el Congreso del Estado de Coahuila trasladó sus facultades al municipio de Matamoros para celebrar una Sesión Solemne con motivo del centenario de su elevación a la categoría de ciudad.

La ceremonia reunió a los tres Poderes del Estado, autoridades militares y representantes de la sociedad civil para conmemorar un siglo de historia y desarrollo.

El evento fue encabezado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial; y el alcalde Miguel Ángel Ramírez López. También asistieron alcaldes de la zona metropolitana, mandos castrenses y ciudadanos destacados.

Durante su intervención, Pimentel González transmitió el mensaje del Ejecutivo estatal, señalando que este centenario representa un homenaje a quienes, con disciplina y amor por su tierra, han consolidado la grandeza del municipio.

Destacó que Matamoros es sinónimo de resiliencia y esfuerzo colectivo, recordando que desde el siglo XIX la comunidad ha demostrado una notable capacidad organizativa, convirtiéndose en pieza clave de la Región Laguna y ejemplo de visión de futuro para la entidad.

Asimismo, subrayó la herencia agrícola de la zona, al señalar que la bonanza algodonera y el manejo eficiente del agua no solo definieron el desarrollo local, sino que posicionaron a la comarca como un motor agroindustrial de relevancia nacional.