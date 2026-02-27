Celebra Congreso de Coahuila Sesión Solemne por el Centenario de Matamoros como ciudad
El evento reunió a los tres Poderes del Estado, autoridades militares y sociedad civil.
MATAMOROS, COAH.- En un acto que reafirma el orgullo y la identidad de la Región Laguna, el Congreso del Estado de Coahuila trasladó sus facultades al municipio de Matamoros para celebrar una Sesión Solemne con motivo del centenario de su elevación a la categoría de ciudad.
La ceremonia reunió a los tres Poderes del Estado, autoridades militares y representantes de la sociedad civil para conmemorar un siglo de historia y desarrollo.
El evento fue encabezado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial; y el alcalde Miguel Ángel Ramírez López. También asistieron alcaldes de la zona metropolitana, mandos castrenses y ciudadanos destacados.
Durante su intervención, Pimentel González transmitió el mensaje del Ejecutivo estatal, señalando que este centenario representa un homenaje a quienes, con disciplina y amor por su tierra, han consolidado la grandeza del municipio.
Destacó que Matamoros es sinónimo de resiliencia y esfuerzo colectivo, recordando que desde el siglo XIX la comunidad ha demostrado una notable capacidad organizativa, convirtiéndose en pieza clave de la Región Laguna y ejemplo de visión de futuro para la entidad.
Asimismo, subrayó la herencia agrícola de la zona, al señalar que la bonanza algodonera y el manejo eficiente del agua no solo definieron el desarrollo local, sino que posicionaron a la comarca como un motor agroindustrial de relevancia nacional.
El funcionario también afirmó que la fortaleza actual de Coahuila se sustenta en sus instituciones y en un clima de paz social basado en el respeto a la ley, condición indispensable para garantizar el bienestar de las familias laguneras.
A nombre del gobernador, reiteró la disposición de seguir trabajando por un crecimiento regional equilibrado y reconoció la labor del alcalde Miguel Ángel Ramírez López.
“Más que una efeméride, este centenario es el punto de partida para renovar el compromiso con el futuro de Matamoros”, expresó.
Por su parte, la diputada Luz Elena Morales recordó el decreto emitido por el Congreso el 13 de febrero de 1926 y su publicación el 27 del mismo mes, acto que otorgó oficialmente el carácter de ciudad a Matamoros.
Señaló que la sesión constituye un reconocimiento a las generaciones que superaron las adversidades del semidesierto para consolidar un polo agrícola, ganadero e industrial, sin perder su riqueza cultural y deportiva.
El diputado Raúl Onofre, en tanto, destacó el papel histórico de Matamoros como resguardo del Archivo General de la Nación durante la intervención francesa, subrayando el patriotismo de sus habitantes.
“La verdadera esencia de Matamoros reside en su gente: un pueblo trabajador y profundamente orgulloso de sus raíces”, afirmó Onofre.
Finalmente, el alcalde Miguel Ángel Ramírez López agradeció que el Poder Legislativo sesionara en el municipio y consideró la presencia de los tres poderes como una muestra de unidad institucional.
Informó que, como parte de los festejos, 146 ciudadanos recibieron la Presea Centenario por su labor social, aunque señaló que los más de 118 mil habitantes forman parte del crecimiento de la ciudad.
La Sesión Solemne concluyó en un ambiente de celebración, proyectando el centenario como una oportunidad para impulsar el desarrollo y bienestar de las próximas generaciones.