Celebra Cuatro Ciénegas la Independencia con tradición y orgullo mexicano

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    Celebra Cuatro Ciénegas la Independencia con tradición y orgullo mexicano
    El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la ceremonia del Grito desde el balcón de la Presidencia Municipal. LIDIET MEXICANO

Cientos de familias participaron en los festejos patrios y el tradicional desfile cívico

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Cientos de familias se reunieron en la Plaza Principal de Cuatro Ciénegas para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una celebración encabezada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega.

La noche mexicana comenzó con un programa artístico que reunió a habitantes del municipio y continuó con el tradicional Grito de Independencia desde el balcón de la Presidencia Municipal.

$!Familias cieneguenses disfrutaron de la música y las actividades preparadas para la celebración de las fiestas patrias.
Familias cieneguenses disfrutaron de la música y las actividades preparadas para la celebración de las fiestas patrias. LIDIET MEXICANO
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/viva-nuestra-seguridad-da-manolo-jimenez-grito-de-independencia-junto-a-miles-de-saltillenses-AG23523146
$!La noche mexicana concluyó con el tradicional repique de campana, el Himno Nacional y un espectáculo de fuegos artificiales.
La noche mexicana concluyó con el tradicional repique de campana, el Himno Nacional y un espectáculo de fuegos artificiales. LIDIET MEXICANO

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina Zaragoza; integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, el alcalde recibió la Bandera Nacional para encabezar el acto protocolario.

Luego de la lectura del Acta de Independencia, a cargo del secretario del Ayuntamiento, Héctor Álvarez Cobas, Leija Vega realizó las tradicionales arengas en honor a los héroes de la Independencia.

$!El desfile cívico reunió a distintos planteles educativos, quienes recorrieron las calles frente a las autoridades de Cuatro Ciénegas con motivo de las fiestas patrias.
El desfile cívico reunió a distintos planteles educativos, quienes recorrieron las calles frente a las autoridades de Cuatro Ciénegas con motivo de las fiestas patrias. LIDIET MEXICANO

“¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Cuatro Ciénegas! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó.

El repique de la campana y el ondear de la Bandera Nacional marcaron el momento central de la ceremonia, que continuó con la entonación del Himno Nacional Mexicano y un espectáculo de fuegos artificiales.

La conmemoración continuó este miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico, en el que participaron instituciones educativas, autoridades municipales y familias cieneguenses.

$!Estudiantes de Cuatro Ciénegas participaron en el tradicional desfile cívico del 16 de septiembre.
Estudiantes de Cuatro Ciénegas participaron en el tradicional desfile cívico del 16 de septiembre. LIDIET MEXICANO

Los contingentes escolares recorrieron las principales calles del municipio durante la jornada, en la que habitantes se sumaron a las actividades para conmemorar la fecha histórica.

Durante los festejos, Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por la historia y los símbolos patrios.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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