Celebra Cuatro Ciénegas la Independencia con tradición y orgullo mexicano

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Cientos de familias se reunieron en la Plaza Principal de Cuatro Ciénegas para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una celebración encabezada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega. La noche mexicana comenzó con un programa artístico que reunió a habitantes del municipio y continuó con el tradicional Grito de Independencia desde el balcón de la Presidencia Municipal.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina Zaragoza; integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, el alcalde recibió la Bandera Nacional para encabezar el acto protocolario. Luego de la lectura del Acta de Independencia, a cargo del secretario del Ayuntamiento, Héctor Álvarez Cobas, Leija Vega realizó las tradicionales arengas en honor a los héroes de la Independencia.

“¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Cuatro Ciénegas! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó. El repique de la campana y el ondear de la Bandera Nacional marcaron el momento central de la ceremonia, que continuó con la entonación del Himno Nacional Mexicano y un espectáculo de fuegos artificiales. La conmemoración continuó este miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico, en el que participaron instituciones educativas, autoridades municipales y familias cieneguenses.

Los contingentes escolares recorrieron las principales calles del municipio durante la jornada, en la que habitantes se sumaron a las actividades para conmemorar la fecha histórica. Durante los festejos, Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por la historia y los símbolos patrios.