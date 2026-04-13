Celebra UAdeC riqueza histórica con festival cultural en Saltillo

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Celebra UAdeC riqueza histórica con festival cultural en Saltillo
    Talleres, música y expresiones artísticas integran la oferta del festival en el Centro Histórico de Saltillo. CORTESÍA

Actividades artísticas, talleres y conferencias promoverán identidad colectiva y valoración de bienes heredados en jornada abierta

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, convoca a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a participar en el Tercer Festival del Patrimonio Cultural 2026, que se desarrollará el jueves 16 de abril en el Centro Histórico de Saltillo.

La jornada se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, celebrado el 18 de abril por iniciativa de organismos internacionales como la Unesco y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), con el propósito de fortalecer la conciencia social sobre la importancia de conservar y difundir el legado cultural.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-vandalizan-secundaria-margarita-maza-de-juarez-y-evacuan-a-estudiantes-KJ19980497

AGENDA ARTÍSTICA Y PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

El encuentro tendrá como sede el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo número 211, donde las actividades arrancarán a las 10:00 horas con la ceremonia inaugural. Posteriormente, se llevará a cabo una exhibición de botargas representativas de distintas escuelas y facultades.

De 10:30 a 11:30 horas se presentará el grupo Los Lobos Norteños. Más adelante, de 11:30 a 18:00 horas, se desarrollarán diversos talleres, entre ellos Creación de corridos, Gráfica móvil de la FAP y una muestra de reproducción de obras clásicas.

A las 15:30 horas se presentará el ballet de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, seguido a las 16:30 horas por la Rondalla del mismo plantel, en una muestra del talento artístico universitario.

REFLEXIÓN ACADÉMICA Y VALOR DEL LEGADO CULTURAL

Como parte del cierre, a las 17:00 horas se ofrecerá una conferencia sobre el documento fundacional de la Universidad, a cargo de la directora de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Machelly Flores Reyna, aportando una visión histórica sobre la institución.

El patrimonio cultural, entendido como el conjunto de bienes tangibles, intangibles y naturales que integran las prácticas sociales, constituye un elemento clave en la construcción de identidad. Su transmisión generacional permite no solo su conservación, sino también su reinterpretación conforme evolucionan las sociedades.

Para más información sobre el evento, los interesados pueden consultar la página oficial de Facebook de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC.

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