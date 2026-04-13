Saltillo: vandalizan secundaria Margarita Maza de Juárez y evacúan a estudiantes

Estudiantes de la secundaria Margarita Maza de Juárez de Saltillo fueron evacuados la mañana de este lunes, horas después del inicio de la jornada, luego de que se detectaran daños en las instalaciones que impidieron el uso de las aulas tras el periodo vacacional de Semana Santa. Fue alrededor de las 09:00 horas cuando padres de familia regresaron al plantel para recoger a sus hijos, luego de que personal escolar les solicitara acudir sin darles explicaciones en ese momento.

En un inicio trascendió que se trataba de labores de fumigación; sin embargo, autoridades confirmaron posteriormente que el plantel fue objeto de actos vandálicos. En el lugar se reportaron vidrios rotos, cámaras de vigilancia dañadas y extintores vaciados dentro de los salones, lo que dejó un olor penetrante que impide la permanencia en las aulas. Hasta ahora, personal educativo y autoridades correspondientes recaban información para determinar la magnitud de los daños y definir si las clases deberán continuar en modalidad en línea de manera temporal.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, el Congreso de Coahuila aprobó la adición del artículo 302 Bis al Código Penal de Coahuila, que establece que se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas previstas en el artículo 302 a quienes causen daños a instituciones educativas, incluyendo la obligación de reparar el perjuicio ocasionado. El artículo 302 del Código Penal establece que el delito de daño a propiedad ajena puede castigarse con penas de seis meses a ocho años de prisión, además de multas que van de 60 a 600 días, dependiendo de la cuantía del daño.

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