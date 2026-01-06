Celebran Día de Reyes en El Escorial y refuerzan la convivencia comunitaria en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un ambiente de alegría y sana convivencia, cientos de habitantes de la colonia El Escorial se congregaron en la plaza principal para celebrar el Día de Reyes y compartir la tradicional Rosca con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras; y los Reyes Magos, quienes convivieron con niñas, niños y familias y se tomaron fotografías con ellos.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones en las colonias como una vía para fortalecer el tejido social y estrechar el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Señaló que este tipo de celebraciones fomentan la convivencia familiar y refuerzan el sentido de pertenencia en las comunidades.

“Estas celebraciones nos permiten encontrarnos como comunidad, convivir en familia y recordar que Ramos Arizpe se construye todos los días desde sus colonias y su gente”, expresó Gutiérrez Merino ante las y los asistentes.