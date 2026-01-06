Celebran Día de Reyes en El Escorial y refuerzan la convivencia comunitaria en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 6 enero 2026
    Cientos de familias de la colonia El Escorial se reunieron en la plaza principal para celebrar el Día de Reyes. FOTO: CORTESÍA

Tomás Gutiérrez lleva tradición y cercanía a toda la comunidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un ambiente de alegría y sana convivencia, cientos de habitantes de la colonia El Escorial se congregaron en la plaza principal para celebrar el Día de Reyes y compartir la tradicional Rosca con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras; y los Reyes Magos, quienes convivieron con niñas, niños y familias y se tomaron fotografías con ellos.

Los Reyes Magos se tomaron fotografías con las familias en un ambiente de alegría y cercanía. FOTO: CORTESÍA

Durante el encuentro, el Presidente Municipal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones en las colonias como una vía para fortalecer el tejido social y estrechar el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Señaló que este tipo de celebraciones fomentan la convivencia familiar y refuerzan el sentido de pertenencia en las comunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen en Ramos Arizpe la vocación y entrega del personal de enfermería

“Estas celebraciones nos permiten encontrarnos como comunidad, convivir en familia y recordar que Ramos Arizpe se construye todos los días desde sus colonias y su gente”, expresó Gutiérrez Merino ante las y los asistentes.

El Gobierno Municipal distribuyó más de mil Roscas de Reyes elaboradas por panaderías locales. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, el Alcalde informó que el Gobierno Municipal impulsó la participación de panaderías locales en la elaboración de más de mil Roscas de Reyes, las cuales fueron distribuidas en distintos sectores de la ciudad. Esta estrategia, dijo, no sólo permitió llevar la tradición a más familias, sino que también representó un apoyo directo a la economía local.

La jornada concluyó entre sonrisas, fotografías y el compartir del pan, en una celebración que reafirmó el valor de las tradiciones como elementos que fortalecen la identidad, el orgullo y el sentido de comunidad en Ramos Arizpe.

Temas


Rosca De Reyes
Celebraciones

Localizaciones


Ramos Arizpe

