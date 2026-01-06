Reconocen en Ramos Arizpe la vocación y entrega del personal de enfermería
En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, autoridades municipales y estatales destacaron el papel esencial del gremio en el cuidado de la salud
RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, el personal de enfermería de Ramos Arizpe fue reconocido por su vocación, compromiso y por ser un pilar fundamental en la atención y el cuidado de la salud de la población.
La ceremonia fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, y contó con la presencia del secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez, quienes coincidieron en resaltar la relevancia de las y los profesionales de enfermería como primer contacto humano en los servicios de salud.
Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que las enfermeras y los enfermeros desempeñan un papel clave en la atención médica y en el bienestar de las familias del municipio. “Por su labor de primer contacto humano en la atención médica, son parte esencial del sistema de salud y de la atención integral a la población”, expresó.
Gutiérrez Merino enfatizó que el Gobierno Municipal valora y reconoce de manera permanente la labor del personal de enfermería. “En Ramos Arizpe reconocemos a quienes, con vocación y disciplina, cuidan la vida y la salud de nuestra gente. Las enfermeras y los enfermeros cuentan con nuestro respeto y con un gobierno que seguirá respaldando su trabajo”, afirmó.
Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la entrega, sensibilidad y profesionalismo que caracteriza al gremio. Señaló que su labor va más allá de la atención clínica, al convertirse en un acompañamiento humano para las personas y familias que atraviesan momentos de vulnerabilidad.
Como parte del programa, se otorgó un reconocimiento especial a la enfermera Petra Rodríguez Gámez, por sus 65 años de servicio en el ámbito de la salud, así como por ser fundadora del Hospital Ixtlero, institución en la que laboró durante 27 años. Su trayectoria fue destacada como un ejemplo de compromiso, constancia y amor por la profesión.
El evento concluyó con el tradicional corte de rosca, en un ambiente de cercanía y convivencia, y contó con la asistencia de enfermeras y enfermeros de diversas instituciones de salud, así como de regidores, funcionarios municipales y autoridades estatales.