Reconocen en Ramos Arizpe la vocación y entrega del personal de enfermería

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, el personal de enfermería de Ramos Arizpe fue reconocido por su vocación, compromiso y por ser un pilar fundamental en la atención y el cuidado de la salud de la población.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, y contó con la presencia del secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez, quienes coincidieron en resaltar la relevancia de las y los profesionales de enfermería como primer contacto humano en los servicios de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Advierte IMSS riesgos de las ‘dietas milagro’

Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que las enfermeras y los enfermeros desempeñan un papel clave en la atención médica y en el bienestar de las familias del municipio. “Por su labor de primer contacto humano en la atención médica, son parte esencial del sistema de salud y de la atención integral a la población”, expresó.

Gutiérrez Merino enfatizó que el Gobierno Municipal valora y reconoce de manera permanente la labor del personal de enfermería. “En Ramos Arizpe reconocemos a quienes, con vocación y disciplina, cuidan la vida y la salud de nuestra gente. Las enfermeras y los enfermeros cuentan con nuestro respeto y con un gobierno que seguirá respaldando su trabajo”, afirmó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la entrega, sensibilidad y profesionalismo que caracteriza al gremio. Señaló que su labor va más allá de la atención clínica, al convertirse en un acompañamiento humano para las personas y familias que atraviesan momentos de vulnerabilidad.