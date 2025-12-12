Celebran en Ramos Arizpe segunda entrega de constancias de talleres productivos; se gradúan más de 300

12 diciembre 2025
    Teresita Escalante Contreras destacó que la capacitación transforma vidas, genera independencia y fortalece la autoestima FOTO: CORTESÍA

Los cursos se impartieron en Centros Comunitarios y en la Casa de la Cultura

Esta mañana, en el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe, se realizó la Segunda Entrega de Constancias del Programa de Cursos y Talleres Productivos del DIF Municipal, una iniciativa conjunta entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado que busca fortalecer las capacidades de la población y mejorar la economía familiar.

Gracias al respaldo del Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila; a la visión del alcalde Tomás Gutiérrez Merino mediante el DIF Municipal; y a la participación del ICATEC, esta edición benefició a 306 personas que concluyeron 32 talleres impartidos tanto en Centros Comunitarios como en la Casa de la Cultura.

Durante su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, resaltó el impacto humano del programa. “Hoy celebramos más que una constancia: celebramos la transformación personal de 306 mujeres y hombres que decidieron apostar por su desarrollo. La capacitación cambia vidas; abre puertas, genera independencia y fortalece la autoestima... El próximo año vamos por más, porque cuando la gente aprende, la comunidad avanza”, expresó.

En representación de las personas beneficiadas, Mariandy Saray Medina Aguilar compartió su experiencia y destacó el componente social de la formación recibida. Aseguró que el curso de belleza en el que participó significó una oportunidad para generar ingresos dignos y avanzar hacia la independencia económica. “Esta oportunidad ha sido una verdadera bendición y una herramienta de transformación social”, dijo.

$!En esta edición se benefició a 306 personas que concluyeron 32 talleres.
En esta edición se benefició a 306 personas que concluyeron 32 talleres. FOTO: CORTESÍA

Los talleres ofrecidos abarcaron una amplia gama de actividades: repostería navideña, elaboración de velas, caketoppers, maquillaje avanzado, floristería, uñas de acrílico, cosmética natural, globoflexia, vitromosaico, serigrafía, corte y peinado, barbería, computación básica y avanzada, inglés, diseño social y gelatinas artísticas, entre otros. Dichas capacitaciones brindan herramientas para el autoempleo, impulsan la creatividad y fortalecen la economía familiar.

Al evento asistieron también Gustavo Martínez González, director general del DIF Ramos Arizpe; Pablo García Bustos, director del ICATEC Unidad Ramos Arizpe; Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de la Estrategia de Mejora Coahuila; José Manuel Rodríguez Romero, coordinador de la Región Sureste del DIF Coahuila; y Aarón López, director de Cultura municipal.

Ramos Arizpe

