Ramos Arizpe llama a extremar precauciones ante cambios de temperatura

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Se sugiere abrigarse con varias capas de ropa, protegiendo especialmente a niños, niñas y adultos mayores. FOTO: CORTESÍA

Protección Civil emite recomendaciones para prevenir enfermedades por el frío

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas ante los constantes cambios de temperatura que se han registrado en la región. El objetivo de este llamado es proteger la salud de las familias y prevenir incidentes derivados del frío.

Francisco Javier Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos, invitó a la población a seguir una serie de acciones para evitar riesgos y enfermedades asociadas al clima: abrigarse con varias capas de ropa, proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca al salir a la intemperie, consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratados. Además, recomendó extremar precauciones con personas vulnerables, como adultos mayores o quienes padecen enfermedades crónicas.

En cuanto a la prevención de enfermedades respiratorias, Sánchez Aguirre destacó la importancia de lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial, ventilar espacios cerrados, evitar conglomeraciones y acudir al centro de salud ante síntomas de gripe, tos persistente o fiebre.

Asimismo, señaló que la revisión y mantenimiento de calentadores, estufas de gas y sistemas de calefacción en el hogar es fundamental para evitar accidentes.

El funcionario reiteró que la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene un monitoreo permanente y está lista para atender cualquier reporte ciudadano. La población puede comunicarse a los números de emergencia 911 y 844 488 6981 ante cualquier situación de riesgo.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

