Cemefi reconoce a 27 organizaciones civiles de Coahuila por su gestión responsable

En la ceremonia anual de Cemefi, 27 organizaciones civiles con sede en Coahuila recibieron la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT), como parte de un grupo conformado por 302 organizaciones en todo el país.

Este reconocimiento —entregado a través del nuevo esquema de evaluación de Cemefi— incluyó 50 nuevas acreditaciones y 252 renovaciones. Las organizaciones coahuilenses se ubicaron como uno de los estados con mayor número de acreditadas, sólo detrás de Ciudad de México y Jalisco.

Entre las 27 organizaciones coahuilenses que obtuvieron la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia, destacan la Fundación Luz y Esperanza de Vida, Cáritas de Torreón, Banco de Alimentos de Saltillo, Fundación Emyco, Fundación Lazos, Club Rotario de Piedras Negras, Asociación Gilberto Coahuila, Fundación CIMA Saltillo, Jóvenes en Progreso, Grupo Reto Torreón y Fundación Donando Se Alegran los Corazones, entre otras. Todas ellas acreditaron procesos sólidos de gobernanza, gestión financiera y rendición de cuentas, lo que las posiciona como referentes del trabajo organizado de la sociedad civil en la región norte del país.

La AIT evalúa aspectos como la institucionalidad de la organización, su transparencia en gestión administrativa, rendición de cuentas y otros indicadores clave para fortalecer su operación interna.

El número de organizaciones acreditadas en Coahuila refleja el esfuerzo local dentro del marco nacional de filantropía responsable. A nivel nacional, dicha edición de Cemefi incluyó organizaciones de 25 estados.

Cabe destacar que muchas de las organizaciones acreditadas ya habían obtenido AIT en convocatorias anteriores, y con esta edición se renuevan estándares institucionales bajo un esquema que busca enfrentar los retos actuales en transparencia y rendición de cuentas.

Entre las entidades con más acreditaciones en esa etapa, Coahuila se sumó junto a Jalisco y Ciudad de México, lo que subraya su relevancia dentro del panorama de organizaciones de sociedad civil acreditadas.

Aunque el reconocimiento no detalla los nombres específicos de las organizaciones coahuilenses acreditadas, sí confirma que son 27 en total. Estas organizaciones ahora cuentan con un sello que avala su institucionalidad ante donantes, aliados y ciudadanía, con vigencia determinada por Cemefi.

Este logro se inscribe en un contexto donde Cemefi busca incentivar procesos más sólidos y confiables en el sector social, obligando a las entidades que obtienen la AIT a mantener sus prácticas de transparencia y mejorar continuamente sus mecanismos internos de gestión.

El impacto de esta certificación para Coahuila permite visibilizar a organizaciones locales ante redes nacionales y refuerza la exigencia de operar bajo estándares institucionales elevados.

(Con información de El Heraldo)