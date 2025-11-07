Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) iniciarán una serie de inspecciones en universidades de Coahuila ante el incremento de denuncias por publicidad engañosa y la oferta de programas sin reconocimiento oficial de validez de estudios (RVOE).

Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la SEP en Coahuila, informó que actualmente existen alrededor de 60 denuncias formales presentadas ante la dependencia en lo que va del año. Explicó que las quejas fueron canalizadas a la Profeco para coordinar las visitas de verificación y revisar tanto la validez de los programas educativos como las prácticas publicitarias de las instituciones.

“Hay muchas universidades que están ofreciendo carreras sin reconocimiento oficial y también están haciendo cobros indebidos”, señaló el funcionario.

Desde el pasado mes de marzo la SEP y la Profeco firmaron un convenio de colaboración con el fin de realizar inspecciones conjuntas a escuelas privadas, con el objetivo de garantizar que las universidades ofrezcan programas con RVOE vigente, no incurran en engaños hacia los estudiantes y no perjudiquen su educación.

