Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Coahuila
/ 7 noviembre 2025
    En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial. Foto: Especial

La delegación de la SEP en Coahuila reporta 60 denuncias, la mayoría corresponde a instituciones de la región Laguna, seguidas por la Sureste, las cuales presentan publicidad engañosa o sin validez oficial

La Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) iniciarán una serie de inspecciones en universidades de Coahuila ante el incremento de denuncias por publicidad engañosa y la oferta de programas sin reconocimiento oficial de validez de estudios (RVOE).

Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la SEP en Coahuila, informó que actualmente existen alrededor de 60 denuncias formales presentadas ante la dependencia en lo que va del año. Explicó que las quejas fueron canalizadas a la Profeco para coordinar las visitas de verificación y revisar tanto la validez de los programas educativos como las prácticas publicitarias de las instituciones.

“Hay muchas universidades que están ofreciendo carreras sin reconocimiento oficial y también están haciendo cobros indebidos”, señaló el funcionario.

Desde el pasado mes de marzo la SEP y la Profeco firmaron un convenio de colaboración con el fin de realizar inspecciones conjuntas a escuelas privadas, con el objetivo de garantizar que las universidades ofrezcan programas con RVOE vigente, no incurran en engaños hacia los estudiantes y no perjudiquen su educación.

Hasta mediados de agosto, la delegación de la Profeco en Coahuila, encabezada por Galio Vega, había registrado 31 quejas contra instituciones educativas; sin embargo, la cifra se duplicó en los últimos dos meses.

Domingo Hernández explicó que las visitas comenzarán en la región Laguna, donde se concentra el mayor número de denuncias, y posteriormente se extenderán a la Sureste y la Centro.

Vamos a empezar en la Laguna con la Profeco a partir de la próxima semana. Ya tenemos planeadas 17 visitas en esta primera etapa”, indicó.

¿QUÉ ES EL RVOE Y CÓMO VERIFICARLO?

El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es la autorización que otorga la autoridad educativa federal o estatal para que los programas de una universidad privada tengan validez oficial dentro del Sistema Educativo Nacional.

1. Toda institución con RVOE debe mostrar en su publicidad y documentos el número de acuerdo, la fecha de expedición y la autoridad que lo otorgó.

2. Puedes verificar su autenticidad en el portal nacional SIRVOES https://sirvoes.sep.go b.mx/sirvoes/mvc/consultas# O, si fue emitido por la Secretaría de Educación de Coahuila, en https://web.seducoahuila.gob.mx/rvoes/

3. Si la universidad no proporciona su RVOE o presenta irregularidades, los estudiantes pueden denunciar ante la Profeco al 844 688 4533 y la SEP al 844 412 1048.

Katya González

