Detienen a hombre que disparó contra agentes de la AIC en Múzquiz

Sabinas
/ 7 noviembre 2025
    Detienen a hombre que disparó contra agentes de la AIC en Múzquiz
    Julio “N”, de 42 años, fue asegurado junto con el arma utilizada en la agresión. FOTO: REDES SOCIALES

La orden de aprehensión contra Julio “N” fue emitida por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, lesiones y amenazas

MÚZQUIZ, COAH.– Un hombre identificado como Julio “N”, de 42 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) luego de atacar a balazos a los agentes cuando intentaban cumplimentar una orden de aprehensión en la colonia La Misión, en Múzquiz.

De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló durante la tarde de este jueves, cuando los investigadores arribaron al domicilio del señalado con la finalidad de ejecutar el mandato judicial en su contra. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sujeto accionó un arma de fuego en su dirección.

TE PUEDE INTERESAR: Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Los agentes repelieron la agresión sin que se registraran personas lesionadas. Tanto los elementos de la AIC como el propio detenido resultaron ilesos, pese al intercambio de disparos. La rápida respuesta permitió someter al agresor y asegurar el arma utilizada durante el incidente.

La orden de aprehensión que enfrentaba Julio “N” corresponde a los delitos de asociación delictuosa, lesiones y amenazas, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se continuará con el proceso legal correspondiente.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) confirmaron que el operativo se realizó bajo los protocolos de actuación establecidos y destacaron que no fue necesario el uso excesivo de fuerza para lograr la detención. Tras su arresto, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la autoridad competente, donde rendirá su declaración ante la instancia judicial.

El intercambio de disparos causó alarma entre los vecinos del sector La Misión, aunque el incidente fue controlado rápidamente por los cuerpos de seguridad que participaron en el operativo.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la aplicación de la ley y la preservación del orden en la región, además de subrayar la importancia de la colaboración ciudadana para la denuncia de delitos que pongan en riesgo la seguridad pública.

(con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

