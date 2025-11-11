Cerrará Ramos Arizpe el 2025 con nuevas obras de alumbrado público

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, cerrará el año con la entrega de nuevas obras de alumbrado público en diversos sectores de la ciudad, fortaleciendo la seguridad y la modernización urbana como parte del programa integral “Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma”.

En los últimos días, se han concluido los trabajos de iluminación en los sectores Revolución, El Cura y bulevar Del Valle, tres puntos estratégicos donde la colocación de luminarias de alta eficiencia ha comenzado a transformar el entorno y la percepción de seguridad entre los habitantes. Estas acciones se enmarcan en un paquete de infraestructura diseñado para mejorar la calidad de vida de las familias y generar espacios más iluminados y seguros.

“Con este programa demostramos que Ramos Arizpe no se detiene. Cada luminaria encendida representa seguridad, confianza y progreso para nuestra gente. Trabajamos de día y de noche, junto con el gobernador Manolo Jiménez, para transformar cada rincón de nuestra ciudad con hechos que se ven y se sienten”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una de las entregas.

Las obras inauguradas contemplan la instalación de modernos sistemas de iluminación con arbotantes, bases de concreto, cableado subterráneo y luminarias LED de 150 watts, tecnología que contribuye a un menor consumo energético y a una mayor durabilidad. Los beneficios alcanzan tanto a residentes como a comerciantes de los sectores intervenidos.

En el bulevar Del Valle, una de las principales vías de acceso hacia el oriente de la ciudad, se aplicó una inversión superior a los seis millones de pesos. Además de la iluminación, se realizaron trabajos complementarios en banquetas y cordones cuneta, mejorando así la movilidad y la seguridad vial.

En la colonia Revolución se colocaron 52 luminarias y arbotantes sobre las avenidas Francisco Villa y Río, mientras que en el sector El Cura se instalaron nuevas luminarias con una inversión de 320 mil pesos, ampliando la cobertura en zonas que anteriormente carecían de iluminación suficiente.