Cerrará Ramos Arizpe el 2025 con nuevas obras de alumbrado público

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Cerrará Ramos Arizpe el 2025 con nuevas obras de alumbrado público
    El programa general de obras contempla una inversión total de 147 millones y seis ejes estratégicos para 2025, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

Avanza programa de modernización de luminarias en diversos sectores de la ciudad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, cerrará el año con la entrega de nuevas obras de alumbrado público en diversos sectores de la ciudad, fortaleciendo la seguridad y la modernización urbana como parte del programa integral “Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma”.

En los últimos días, se han concluido los trabajos de iluminación en los sectores Revolución, El Cura y bulevar Del Valle, tres puntos estratégicos donde la colocación de luminarias de alta eficiencia ha comenzado a transformar el entorno y la percepción de seguridad entre los habitantes. Estas acciones se enmarcan en un paquete de infraestructura diseñado para mejorar la calidad de vida de las familias y generar espacios más iluminados y seguros.

“Con este programa demostramos que Ramos Arizpe no se detiene. Cada luminaria encendida representa seguridad, confianza y progreso para nuestra gente. Trabajamos de día y de noche, junto con el gobernador Manolo Jiménez, para transformar cada rincón de nuestra ciudad con hechos que se ven y se sienten”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una de las entregas.

Las obras inauguradas contemplan la instalación de modernos sistemas de iluminación con arbotantes, bases de concreto, cableado subterráneo y luminarias LED de 150 watts, tecnología que contribuye a un menor consumo energético y a una mayor durabilidad. Los beneficios alcanzan tanto a residentes como a comerciantes de los sectores intervenidos.

En el bulevar Del Valle, una de las principales vías de acceso hacia el oriente de la ciudad, se aplicó una inversión superior a los seis millones de pesos. Además de la iluminación, se realizaron trabajos complementarios en banquetas y cordones cuneta, mejorando así la movilidad y la seguridad vial.

En la colonia Revolución se colocaron 52 luminarias y arbotantes sobre las avenidas Francisco Villa y Río, mientras que en el sector El Cura se instalaron nuevas luminarias con una inversión de 320 mil pesos, ampliando la cobertura en zonas que anteriormente carecían de iluminación suficiente.

$!Las zonas beneficiadas incluyen los sectores Revolución, El Cura y bulevar Del Valle.
Las zonas beneficiadas incluyen los sectores Revolución, El Cura y bulevar Del Valle. FOTO: CORTESÍA

Durante las inauguraciones, decenas de colonos se reunieron para presenciar el encendido de las nuevas luminarias. Su participación reflejó el trabajo en conjunto entre ciudadanía y gobierno. Vecinos como Erika Yazmín, de la colonia Blanca Esthela, agradecieron la respuesta del municipio. “Gracias a Dios que ya Tomás nos puso el alumbrado para que se vea la colonia mejor y que haya más seguridad para nuestras familias y para toda la comunidad. Quiero agradecer al alcalde, porque sí cumple lo que dice”, expresó.

En el mismo sentido, Carlos Mancilla, comerciante y residente del sector Del Valle, reconoció la importancia de la intervención municipal: “Este nuevo alumbrado nos va a ayudar bastante. El bulevar donde se encuentra mi negocio estaba oscuro, y ahora se ve mucho mejor. Nos beneficia a todos, tanto a comerciantes como a vecinos. Es un gran trabajo del alcalde”.

El programa “Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma” contempla una inversión total de 147 millones de pesos en su última etapa, que culminará en 2025. Este plan se desarrolla a través de seis ejes estratégicos: vialidades, salud comunitaria, espacios recreativos, alumbrado público, servicios hidráulicos y seguridad, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de Ramos Arizpe y fortalecer la infraestructura municipal.

Temas


Alumbrado Público
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

