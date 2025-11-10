Avanza la planeación territorial en Ramos Arizpe durante reunión del consejo municipal

Coahuila
/ 10 noviembre 2025
    Avanza la planeación territorial en Ramos Arizpe durante reunión del consejo municipal
    Los temas abordados durante el encuentro buscan acompañar el crecimiento industrial, habitacional y de servicios del municipio, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la sesión y agradeció la participación del consejo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó la tercera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa de la Presidencia Municipal, espacio en el que se presentaron, revisaron y discutieron temas clave relacionados con el crecimiento y el ordenamiento territorial de la ciudad.

Durante la reunión, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino fungió como anfitrión y agradeció la asistencia del cuerpo edilicio y de las y los munícipes que conforman el consejo. Subrayó la relevancia de mantener una visión responsable y estratégica sobre el desarrollo urbano del municipio.

“Mi compromiso es que Ramos Arizpe siga creciendo de manera ordenada, con decisiones técnicas, responsables y pensadas para el bienestar de nuestra gente. Este consejo es un espacio donde construimos juntos, escuchando a especialistas y ciudadanos, para garantizar un desarrollo urbano moderno, sostenible y con rumbo claro”, afirmó el alcalde al dirigirse a las y los asistentes.

Durante la sesión se expusieron diversas propuestas relacionadas con cambios de uso de suelo, adecuaciones territoriales y lineamientos urbanos destinados a acompañar el crecimiento industrial, habitacional y de servicios que caracteriza a Ramos Arizpe, uno de los municipios con mayor dinamismo económico en la región.

$!Se revisaron propuestas relacionadas con cambios de uso de suelo, adecuaciones territoriales y lineamientos urbanos.
Se revisaron propuestas relacionadas con cambios de uso de suelo, adecuaciones territoriales y lineamientos urbanos. FOTO: CORTESÍA

Tras escuchar las presentaciones de representantes y expositores, las y los integrantes del consejo analizaron cada uno de los puntos, valorando su viabilidad y pertinencia. Posteriormente deliberaron y votaron, logrando consensos orientados a favorecer un desarrollo ordenado, sustentable y acorde con las necesidades futuras de la ciudad.

El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano está encabezado por su presidente, Manuel González Zozaya, e integrado por perfiles estratégicos en materia de planeación urbana. Entre ellos se encuentran representantes de dependencias municipales como Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ayuntamiento, Ecología, Agua y Saneamiento, Protección Civil, Servicios Municipales y Fomento Económico.

También participan integrantes de colegios y asociaciones de profesionistas en las áreas de ingeniería, arquitectura y construcción, además de representantes del sector empresarial y de desarrollos habitacionales e industriales que dan voz a las necesidades del sector productivo y social.

Este organismo funciona como un espacio de coordinación entre gobierno y ciudadanía, permitiendo que diversas voces sean escuchadas y que las decisiones se tomen con criterios técnicos y una visión de largo plazo. Con ello, Ramos Arizpe continúa avanzando hacia un crecimiento ordenado, participativo y sostenible, consolidando su papel como polo estratégico para la inversión y el desarrollo regional.

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

