Avanza la planeación territorial en Ramos Arizpe durante reunión del consejo municipal

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó la tercera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa de la Presidencia Municipal, espacio en el que se presentaron, revisaron y discutieron temas clave relacionados con el crecimiento y el ordenamiento territorial de la ciudad.

Durante la reunión, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino fungió como anfitrión y agradeció la asistencia del cuerpo edilicio y de las y los munícipes que conforman el consejo. Subrayó la relevancia de mantener una visión responsable y estratégica sobre el desarrollo urbano del municipio.

“Mi compromiso es que Ramos Arizpe siga creciendo de manera ordenada, con decisiones técnicas, responsables y pensadas para el bienestar de nuestra gente. Este consejo es un espacio donde construimos juntos, escuchando a especialistas y ciudadanos, para garantizar un desarrollo urbano moderno, sostenible y con rumbo claro”, afirmó el alcalde al dirigirse a las y los asistentes.

Durante la sesión se expusieron diversas propuestas relacionadas con cambios de uso de suelo, adecuaciones territoriales y lineamientos urbanos destinados a acompañar el crecimiento industrial, habitacional y de servicios que caracteriza a Ramos Arizpe, uno de los municipios con mayor dinamismo económico en la región.