Ramos Arizpe ilumina el bulevar del Valle con moderno sistema de alumbrado

    Se instalaron arbotantes y luminarias de alta eficiencia para mejorar el consumo energético.

La obra forma parte del programa de modernización de infraestructura urbana

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, inauguró el nuevo sistema de alumbrado público en el bulevar del Valle, una obra que refuerza el programa de modernización de infraestructura urbana que se ha desplegado en distintos puntos de la ciudad.

Este proyecto se suma a las recientes inauguraciones de alumbrado en “El Cura” y en la colonia Revolución, acciones que integran el paquete Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma, con el cual se cierra el 2025 en materia de infraestructura y servicios públicos.

Con una inversión superior a los seis millones de pesos, la intervención consistió en la instalación de arbotantes y luminarias de alta eficiencia, diseñadas para optimizar el consumo energético y ofrecer una iluminación más uniforme. Además, se realizaron trabajos complementarios en banquetas, cordón cuneta y bases de concreto, elementos que no solo mejoran la estética urbana, sino que contribuyen a una mayor seguridad vial y mejor movilidad para conductores y peatones.

FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por su esposa, Teresita Escalante, destacó que esta obra es una muestra clara del compromiso del gobierno municipal con la calidad de vida de los ciudadanos.

“Con este nuevo alumbrado, no solo estamos iluminando una vialidad, sino mejorando la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de cientos de familias. Nuestro objetivo es que cada colonia y cada sector del municipio cuenten con espacios dignos, bien iluminados y seguros, porque eso también es bienestar y progreso”, expresó el presidente municipal.

FOTO: CORTESÍA

El acto inaugural reunió a diversos funcionarios municipales, entre ellos César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Luis Humberto García Zamarrón, director de Obras Públicas; Pedro Ramiro Juárez Soto, subdirector de Obras Públicas; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; y Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas. Todos ellos participaron junto al edil en el arranque formal del nuevo sistema de iluminación.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado y la mejora continua de los servicios públicos, señaló el edil.

La modernización del alumbrado público no solo embellece la ciudad, sino que fortalece la seguridad y crea espacios más funcionales para las familias ramosarizpenses, consolidando el rumbo hacia una ciudad mejor iluminada, más segura y con mayor bienestar para todos, afirma el Gobierno Municipal.

