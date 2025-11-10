Ramos Arizpe ilumina el bulevar del Valle con moderno sistema de alumbrado

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, inauguró el nuevo sistema de alumbrado público en el bulevar del Valle, una obra que refuerza el programa de modernización de infraestructura urbana que se ha desplegado en distintos puntos de la ciudad.

Este proyecto se suma a las recientes inauguraciones de alumbrado en “El Cura” y en la colonia Revolución, acciones que integran el paquete Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma, con el cual se cierra el 2025 en materia de infraestructura y servicios públicos.

Con una inversión superior a los seis millones de pesos, la intervención consistió en la instalación de arbotantes y luminarias de alta eficiencia, diseñadas para optimizar el consumo energético y ofrecer una iluminación más uniforme. Además, se realizaron trabajos complementarios en banquetas, cordón cuneta y bases de concreto, elementos que no solo mejoran la estética urbana, sino que contribuyen a una mayor seguridad vial y mejor movilidad para conductores y peatones.