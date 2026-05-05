Persisten humo de ladrilleras, abandono e inseguridad en poniente de Saltillo

A semanas de haber denunciado problemas ambientales y de seguridad, vecinos del sector norponiente de Saltillo afirman que las condiciones no han cambiado y que, por el contrario, algunas situaciones se han intensificado, principalmente la quema de llantas en ladrilleras cercanas. Habitantes de colonias como Portal del Pedregal y zonas aledañas a Saltillo 2000 señalaron que el humo continúa presentándose de manera constante, sobre todo durante la tarde noche, en puntos como el cruce de Alameda Zaragoza con el inicio del bulevar Nazario Ortiz Garza.

“Nuevamente están quemando llantas por todo el bulevar nuevo. Ya hasta están apagadas las luminarias de ese tramo, pero incluso así, en la oscuridad, se ve el humo”, comentó uno de los vecinos. De acuerdo con los testimonios, en el área operan alrededor de siete ladrilleras, de las cuales al menos tres se ubican muy cerca de las viviendas. Esto provoca que el humo se desplace directamente hacia las colonias, comentan. “Es de diario, todo el humo corre hacia nosotros”, señalaron. La problemática, que ya había sido reportada previamente, incluye la quema de llantas en las ladrilleras, situación que, dijeron los habitantes, genera afectaciones en la salud y en el ambiente. “El humo constante ya parece neblina. Se mete a las casas y el olor es insoportable”, advirtieron.

Además, indicaron que la falta de alumbrado en algunos tramos del bulevar ha complicado aún más el escenario, al reducir la visibilidad durante las noches y, según consideran, facilitar estas prácticas. Los vecinos cuestionaron la falta de intervención de las autoridades, pese a que aseguran que el problema lleva años. “No sabemos por qué la quema de llantas, ¿no saben el daño que hacen a las personas y al ambiente?”, comentaron. Ante ello, hicieron un nuevo llamado a dependencias como la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como a autoridades municipales y estatales, para que atiendan la situación de manera urgente. “Esperamos que ahora sí se aplaquen y si no, debe haber alguien que los frene”, expresaron, al insistir en la necesidad de vigilancia y acciones concretas en la zona.

Las denuncias también se mantienen en torno al inmueble abandonado, la falta de seguridad y otros servicios, problemáticas que, aseguran, siguen sin resolverse y continúan afectando la calidad de vida en el sector.

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