Persisten humo de ladrilleras, abandono e inseguridad en poniente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Persisten humo de ladrilleras, abandono e inseguridad en poniente de Saltillo
    Vecinos reportan humo constante en el sector norponiente, especialmente por las noches en tramos cercanos a Nazario Ortiz Garza. HÉCTOR GARCÍA

Vecinos denuncian que la quema de llantas continúa a diario y piden intervención de autoridades ambientales

A semanas de haber denunciado problemas ambientales y de seguridad, vecinos del sector norponiente de Saltillo afirman que las condiciones no han cambiado y que, por el contrario, algunas situaciones se han intensificado, principalmente la quema de llantas en ladrilleras cercanas.

Habitantes de colonias como Portal del Pedregal y zonas aledañas a Saltillo 2000 señalaron que el humo continúa presentándose de manera constante, sobre todo durante la tarde noche, en puntos como el cruce de Alameda Zaragoza con el inicio del bulevar Nazario Ortiz Garza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fundacion-denuncia-abandono-y-maltrato-animal-en-saltillo-KO20487519

“Nuevamente están quemando llantas por todo el bulevar nuevo. Ya hasta están apagadas las luminarias de ese tramo, pero incluso así, en la oscuridad, se ve el humo”, comentó uno de los vecinos.

De acuerdo con los testimonios, en el área operan alrededor de siete ladrilleras, de las cuales al menos tres se ubican muy cerca de las viviendas. Esto provoca que el humo se desplace directamente hacia las colonias, comentan. “Es de diario, todo el humo corre hacia nosotros”, señalaron.

La problemática, que ya había sido reportada previamente, incluye la quema de llantas en las ladrilleras, situación que, dijeron los habitantes, genera afectaciones en la salud y en el ambiente. “El humo constante ya parece neblina. Se mete a las casas y el olor es insoportable”, advirtieron.

$!Los habitantes del sector indicaron que el humo es tan intenso que, en ocasiones, pareciera llenarse el ambiente con neblina.
Los habitantes del sector indicaron que el humo es tan intenso que, en ocasiones, pareciera llenarse el ambiente con neblina. CORTESÍA

Además, indicaron que la falta de alumbrado en algunos tramos del bulevar ha complicado aún más el escenario, al reducir la visibilidad durante las noches y, según consideran, facilitar estas prácticas.

Los vecinos cuestionaron la falta de intervención de las autoridades, pese a que aseguran que el problema lleva años. “No sabemos por qué la quema de llantas, ¿no saben el daño que hacen a las personas y al ambiente?”, comentaron.

Ante ello, hicieron un nuevo llamado a dependencias como la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como a autoridades municipales y estatales, para que atiendan la situación de manera urgente.

“Esperamos que ahora sí se aplaquen y si no, debe haber alguien que los frene”, expresaron, al insistir en la necesidad de vigilancia y acciones concretas en la zona.

$!Además de las afectaciones por el humo, vecinos alertan que la escuela en desuso se ha convertido en refugio de personas y tiradero de basura y escombro.
Además de las afectaciones por el humo, vecinos alertan que la escuela en desuso se ha convertido en refugio de personas y tiradero de basura y escombro. HÉCTOR GARCÍA

Las denuncias también se mantienen en torno al inmueble abandonado, la falta de seguridad y otros servicios, problemáticas que, aseguran, siguen sin resolverse y continúan afectando la calidad de vida en el sector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Medio Ambiente
ciudadanía

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas

Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas
true

‘Dinero en sus manitas’: Andy y Rocha Moya

true

POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo
Integrantes de Orgullo y Dignidad Saltillo presentaron el programa del Festival del Orgullo 2026, que contempla actividades culturales, deportivas y de visibilización en distintos espacios de la ciudad.

Anuncian edición 17 de la Marcha del Orgullo y Festival LGBTTTIQA+ en Saltillo
El altercado, que comenzó como una discusión, escaló a golpes y uso de objetos como armas improvisadas, situación que quedó registrada y se viralizó en plataformas digitales.

Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo
El bullpen de Saltillo sostuvo la ventaja pese a presión en la recta final.

Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero
Pese a las promesas de transparencia de la nueva administración tras la caída de Maduro, persisten las interrogantes sobre el destino de los ingresos por las ventas de crudo venezolano.

El secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela continúa
Manifestantes en Nairobi exigen respuestas y protección gubernamental tras la muerte de ciudadanos africanos reclutados bajo falsas promesas de trabajo en Rusia.

Por qué algunos africanos combaten por Rusia en Ucrania