Juristas exigen perfiles aptos al Congreso de Coahuila; convocan a candidatos a conversatorio

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Juristas exigen perfiles aptos al Congreso de Coahuila; convocan a candidatos a conversatorio
    Integrantes del Foro de Abogados señalaron que el Congreso de Coahuila ha mostrado deficiencias técnicas en la elaboración de leyes, al grado de que algunas disposiciones han tenido que ser corregidas por instancias judiciales. ARCHIVO

El gremio jurídico de Saltillo convoca a candidatos a un conversatorio para conocer propuestas y perfiles de quienes aspiran a una curul en el Congreso de Coahuila

En el marco del arranque de las campañas electorales para renovar el Congreso local, integrantes de un foro de abogados en Saltillo manifestaron su preocupación por la falta de perfiles adecuados entre quienes aspiran a una curul en el Poder Legislativo estatal.

En entrevista, el presidente del Foro de Abogados, Xavier Laureano, indicó que es fundamental que quienes busquen integrar el Congreso cuenten al menos con conocimientos básicos de técnica jurídica, ya que la ausencia de esta preparación deriva en leyes mal elaboradas, ambiguas o incluso inaplicables.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-entra-en-modo-electoral-arrancan-campanas-para-renovar-diputaciones-locales-BP20490155

Añadió que, además de la formación, es indispensable que las y los candidatos se rodeen de equipos profesionales capaces de aportar visión legislativa y conocimiento especializado.

FRENTE A LA REALIDAD JURÍDICA

Señaló que, en muchos casos, los aspirantes priorizan actividades sociales o de cercanía política en las colonias por encima de la preparación en materia legislativa.

“Andan haciendo campañas en las colonias, haciendo carnes asadas, ¿y eso en qué te va a ayudar a legislar?”, cuestionó Xavier Laureano.

Asimismo, consideró que los candidatos deberían acudir a fiscalías, juzgados y centros de justicia para conocer de primera mano cómo operan las leyes y cuáles son las necesidades reales del sistema jurídico.

Cabe mencionar que, según expuso el presidente del Foro de Abogados, esta falta de rigor ha derivado en casos donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que corregir decisiones del Congreso local, como ocurrió con intentos de legislar sobre materias de competencia federal, entre ellas hidrocarburos.

Ante la inacción o el desconocimiento del Legislativo, Laureano comentó que otro ejemplo es el papel que ha debido asumir el Poder Judicial de Coahuila para garantizar el acceso a la justicia en asuntos donde persisten omisiones normativas.

Señaló que incluso el magistrado presidente ha tenido que emitir acuerdos o decretos para adecuar disposiciones que el Congreso no ha atendido, supliendo así vacíos legales.

Como muestra de ello, mencionó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sobre el cual —dijo— el Congreso local aún no ha fijado una postura ni ha desarrollado la armonización correspondiente, pese a la relevancia del tema.

INFANCIA OLVIDADA

El diagnóstico del foro también reveló contradicciones en la asignación del gasto público. Mientras se han impulsado centros de empoderamiento en distintos municipios, el estado continúa sin contar con centros de convivencia supervisada para niñas y niños cuyos padres enfrentan procesos judiciales.

“Es algo elemental tener un centro de convivencia para los niños y no existe”, denunció.

En lugar de un debate centrado únicamente en promesas de campaña, el Foro de Abogados propuso la realización de un conversatorio técnico con los candidatos, con el objetivo de discutir la aplicación de las leyes, las necesidades de actualización normativa y el destino del presupuesto público.

Finalmente, se hizo un llamado a que exista apertura hacia quienes ejercen el derecho de manera cotidiana.

“Que nos tomen en consideración y que le pregunten a quien realmente la ejerce todos los días”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas

Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas
true

‘Dinero en sus manitas’: Andy y Rocha Moya

true

POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo
Integrantes de Orgullo y Dignidad Saltillo presentaron el programa del Festival del Orgullo 2026, que contempla actividades culturales, deportivas y de visibilización en distintos espacios de la ciudad.

Anuncian edición 17 de la Marcha del Orgullo y Festival LGBTTTIQA+ en Saltillo
El altercado, que comenzó como una discusión, escaló a golpes y uso de objetos como armas improvisadas, situación que quedó registrada y se viralizó en plataformas digitales.

Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo
El bullpen de Saltillo sostuvo la ventaja pese a presión en la recta final.

Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero
Pese a las promesas de transparencia de la nueva administración tras la caída de Maduro, persisten las interrogantes sobre el destino de los ingresos por las ventas de crudo venezolano.

El secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela continúa
Manifestantes en Nairobi exigen respuestas y protección gubernamental tras la muerte de ciudadanos africanos reclutados bajo falsas promesas de trabajo en Rusia.

Por qué algunos africanos combaten por Rusia en Ucrania