Juristas exigen perfiles aptos al Congreso de Coahuila; convocan a candidatos a conversatorio

En entrevista, el presidente del Foro de Abogados, Xavier Laureano, indicó que es fundamental que quienes busquen integrar el Congreso cuenten al menos con conocimientos básicos de técnica jurídica, ya que la ausencia de esta preparación deriva en leyes mal elaboradas, ambiguas o incluso inaplicables.

En el marco del arranque de las campañas electorales para renovar el Congreso local, integrantes de un foro de abogados en Saltillo manifestaron su preocupación por la falta de perfiles adecuados entre quienes aspiran a una curul en el Poder Legislativo estatal.

Añadió que, además de la formación, es indispensable que las y los candidatos se rodeen de equipos profesionales capaces de aportar visión legislativa y conocimiento especializado.

FRENTE A LA REALIDAD JURÍDICA

Señaló que, en muchos casos, los aspirantes priorizan actividades sociales o de cercanía política en las colonias por encima de la preparación en materia legislativa.

“Andan haciendo campañas en las colonias, haciendo carnes asadas, ¿y eso en qué te va a ayudar a legislar?”, cuestionó Xavier Laureano.

Asimismo, consideró que los candidatos deberían acudir a fiscalías, juzgados y centros de justicia para conocer de primera mano cómo operan las leyes y cuáles son las necesidades reales del sistema jurídico.

Cabe mencionar que, según expuso el presidente del Foro de Abogados, esta falta de rigor ha derivado en casos donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que corregir decisiones del Congreso local, como ocurrió con intentos de legislar sobre materias de competencia federal, entre ellas hidrocarburos.

Ante la inacción o el desconocimiento del Legislativo, Laureano comentó que otro ejemplo es el papel que ha debido asumir el Poder Judicial de Coahuila para garantizar el acceso a la justicia en asuntos donde persisten omisiones normativas.

Señaló que incluso el magistrado presidente ha tenido que emitir acuerdos o decretos para adecuar disposiciones que el Congreso no ha atendido, supliendo así vacíos legales.

Como muestra de ello, mencionó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sobre el cual —dijo— el Congreso local aún no ha fijado una postura ni ha desarrollado la armonización correspondiente, pese a la relevancia del tema.

INFANCIA OLVIDADA

El diagnóstico del foro también reveló contradicciones en la asignación del gasto público. Mientras se han impulsado centros de empoderamiento en distintos municipios, el estado continúa sin contar con centros de convivencia supervisada para niñas y niños cuyos padres enfrentan procesos judiciales.

“Es algo elemental tener un centro de convivencia para los niños y no existe”, denunció.

En lugar de un debate centrado únicamente en promesas de campaña, el Foro de Abogados propuso la realización de un conversatorio técnico con los candidatos, con el objetivo de discutir la aplicación de las leyes, las necesidades de actualización normativa y el destino del presupuesto público.

Finalmente, se hizo un llamado a que exista apertura hacia quienes ejercen el derecho de manera cotidiana.

“Que nos tomen en consideración y que le pregunten a quien realmente la ejerce todos los días”, concluyó.