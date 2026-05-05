Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores

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    Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores
    Coahuila conmemoró el Día Internacional del Trabajo con una ceremonia oficial. HOMERO SÁNCHEZ

El gobernador destacó el diálogo entre trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó la capacidad de diálogo entre trabajadores, sindicatos, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno como uno de los principales pilares para mantener la estabilidad laboral en la entidad.

“En Coahuila existe capacidad de diálogo y nos sentamos siempre las y los trabajadores, los sindicatos, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno para cuidar la estabilidad laboral”, expresó durante la ceremonia.

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El mandatario reiteró el compromiso de su administración para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre los distintos sectores, con el objetivo de generar más y mejores empleos.

“Conmemoramos el Día Del Trabajo reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo: trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno para fortalecer la estabilidad laboral de nuestro Estado. Todos queremos mantener y que lleguen más y mejores empleos para nuestra gente, ya que es la herramienta más poderosa para prosperar. Aquí seguimos trabajando por Coahuila”, destacó el gobernador.

Acompañado por Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM Nacional, así como por líderes sindicales, representantes de centrales obreras y autoridades de los distintos poderes del estado, Jiménez Salinas subrayó que Coahuila está preparado para respaldar las causas de las y los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales.

Destacó que en la entidad prevalece la unidad para impulsar el desarrollo económico y proteger el empleo. “Entre todas y todos cerramos filas para cuidar uno de los temas más importantes para nuestra gente: el empleo. Aquí nos ponemos de acuerdo para atraer más plazas laborales, pero sobre todo para cuidar las que ya tenemos”, afirmó.

Asimismo, el gobernador convocó a trabajadores, sindicatos e iniciativa privada a mantener la colaboración para seguir fortaleciendo a Coahuila.

Durante el evento, Jiménez Salinas felicitó a Tereso Medina Ramírez por su designación como secretario general de la CTM Nacional, al señalar que su liderazgo promueve la unidad, el trabajo conjunto y la obtención de resultados en favor de la clase trabajadora.

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Por su parte, Medina Ramírez expresó que la labor de los sindicatos debe centrarse en mejorar las condiciones laborales de sus agremiados, mediante el diálogo social, la negociación y la construcción de acuerdos que eleven el nivel salarial de los trabajadores.

En tanto, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, destacó que Coahuila se distingue por sus indicadores laborales, resultado de la coordinación con la iniciativa privada. Indicó que la entidad mantiene una tasa de formalidad laboral superior a la media nacional, con más del 76 por ciento de trabajadores con contrato escrito y cerca del 87 por ciento con acceso a prestaciones superiores a las de la ley.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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