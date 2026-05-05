Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores

“En Coahuila existe capacidad de diálogo y nos sentamos siempre las y los trabajadores, los sindicatos, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno para cuidar la estabilidad laboral”, expresó durante la ceremonia.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó la capacidad de diálogo entre trabajadores, sindicatos, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno como uno de los principales pilares para mantener la estabilidad laboral en la entidad.

El mandatario reiteró el compromiso de su administración para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre los distintos sectores, con el objetivo de generar más y mejores empleos.

“Conmemoramos el Día Del Trabajo reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo: trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno para fortalecer la estabilidad laboral de nuestro Estado. Todos queremos mantener y que lleguen más y mejores empleos para nuestra gente, ya que es la herramienta más poderosa para prosperar. Aquí seguimos trabajando por Coahuila”, destacó el gobernador.

Acompañado por Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM Nacional, así como por líderes sindicales, representantes de centrales obreras y autoridades de los distintos poderes del estado, Jiménez Salinas subrayó que Coahuila está preparado para respaldar las causas de las y los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales.

Destacó que en la entidad prevalece la unidad para impulsar el desarrollo económico y proteger el empleo. “Entre todas y todos cerramos filas para cuidar uno de los temas más importantes para nuestra gente: el empleo. Aquí nos ponemos de acuerdo para atraer más plazas laborales, pero sobre todo para cuidar las que ya tenemos”, afirmó.

Asimismo, el gobernador convocó a trabajadores, sindicatos e iniciativa privada a mantener la colaboración para seguir fortaleciendo a Coahuila.

Durante el evento, Jiménez Salinas felicitó a Tereso Medina Ramírez por su designación como secretario general de la CTM Nacional, al señalar que su liderazgo promueve la unidad, el trabajo conjunto y la obtención de resultados en favor de la clase trabajadora.