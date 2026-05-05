Coahuila entra en modo electoral: arrancan campañas para renovar diputaciones locales

En la región Sureste, los candidatos de la coalición PRI–UDC para los distritos con cabecera en Saltillo iniciaron actividades con un evento en las instalaciones del PRI, en el bulevar Francisco Coss, que reunió a militantes y simpatizantes y que fue encabezado por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno. Los aspirantes son Luz Elena Morales por el distrito 13, Marimar Arroyo por el 14, Eduardo Medrano por el 15 y Álvaro Moreira por el 16.

Con el inicio del primer minuto de este 5 de mayo, comenzaron las campañas de las candidaturas a diputaciones locales en Coahuila , en un proceso en el que participan un total de 256 aspirantes que competirán por los 16 distritos del estado.

En el distrito 12, con cabecera en Ramos Arizpe, Jesús María Morales también inició campaña desde el primer minuto de este martes en las instalaciones del PRI municipal, arropado por la militancia.

Por parte de la coalición Morena–PT, los arranques se realizaron de manera diferenciada según el distrito. En el distrito 16, Alejandra Salazar comenzó actividades a las 10:00 horas en la colonia El Álamo; mientras que en el distrito 15, Alberto Hurtado arrancó campaña a la medianoche en la colonia Hacienda Narro, en un acto acompañado por militantes y por el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque.

En el distrito 14, Eduardo Hernández también inició actividades desde el primer minuto en la colonia Mirasierra, acompañado por simpatizantes y el diputado federal Antonio Castro.

En el caso de Movimiento Ciudadano, el candidato por el distrito 14, Poncho Danao, comenzó su campaña en Mirasierra con recorridos y entrega de propuestas a la ciudadanía.

En cuanto al financiamiento público, se informó que los candidatos del PRI contarán con aproximadamente 1.2 millones de pesos para sus campañas, mientras que los de Morena dispondrán de 787 mil pesos. En una simulación de reparto equitativo, el PAN recibiría alrededor de 313 mil pesos, el PT 368 mil, el PVEM 262 mil y Movimiento Ciudadano cerca de 67 mil pesos.

Para las candidaturas independientes a diputaciones locales, se aprobó un tope de financiamiento privado de hasta 1 millón 979 mil 962.46 pesos por candidato.