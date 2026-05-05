Por trabajos en LEA, piden precaución a conductores en Saltillo

De acuerdo con el Ayuntamiento, las labores se realizan en el tramo comprendido entre Privada Los Ángeles y calle Sierra Mojada, en sentido de poniente a oriente, donde personal trabaja en la mejora de la superficie de rodamiento.

La circulación en el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo presenta afectaciones por trabajos de rehabilitación en las vialidades laterales, a la altura de la colonia Latinoamericana, por lo que autoridades municipales pidieron a los automovilistas tomar precauciones.

Las acciones incluyen la aplicación de “slurry”, una técnica que consiste en colocar una capa de pavimento especializado para nivelar el asfalto y atender grietas o zonas deterioradas. Según se informó, este procedimiento permite avanzar con mayor rapidez y reducir el impacto en el tránsito.

Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán este miércoles 6 de mayo a partir de las 8:00 horas, ahora en el carril lateral del mismo periférico, en el tramo entre las calles Miguel Hidalgo y Sierra Mojada, también en dirección poniente-oriente.

Ante estas labores, se pidió a los conductores respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal, a fin de evitar contratiempos o incidentes durante el paso por el área intervenida.