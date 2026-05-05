Por trabajos en LEA, piden precaución a conductores en Saltillo

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    Por trabajos en LEA, piden precaución a conductores en Saltillo
    Intervenciones continuarán este miércoles en el carril lateral, en dirección de poniente a oriente. CORTESÍA

Rehabilitan laterales del periférico a la altura de la colonia Latinoamericana; labores continuarán este miércoles

La circulación en el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo presenta afectaciones por trabajos de rehabilitación en las vialidades laterales, a la altura de la colonia Latinoamericana, por lo que autoridades municipales pidieron a los automovilistas tomar precauciones.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las labores se realizan en el tramo comprendido entre Privada Los Ángeles y calle Sierra Mojada, en sentido de poniente a oriente, donde personal trabaja en la mejora de la superficie de rodamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/persisten-humo-de-ladrilleras-abandono-e-inseguridad-en-poniente-de-saltillo-NO20488041

Las acciones incluyen la aplicación de “slurry”, una técnica que consiste en colocar una capa de pavimento especializado para nivelar el asfalto y atender grietas o zonas deterioradas. Según se informó, este procedimiento permite avanzar con mayor rapidez y reducir el impacto en el tránsito.

Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán este miércoles 6 de mayo a partir de las 8:00 horas, ahora en el carril lateral del mismo periférico, en el tramo entre las calles Miguel Hidalgo y Sierra Mojada, también en dirección poniente-oriente.

Ante estas labores, se pidió a los conductores respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal, a fin de evitar contratiempos o incidentes durante el paso por el área intervenida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/anuncian-edicion-17-de-la-marcha-del-orgullo-y-festival-lgbtttiqa-en-saltillo-JO20485378

Además, el municipio recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del chatbot disponible en el número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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