Chocan motociclistas en dos accidentes y dejan lesionados en Parras

PARRAS, COAH.- Dos percances viales en los que participaron motocicletas fueron reportados la tarde de ayer miércoles en distintos puntos de Parras, dejando personas lesionadas y daños materiales. El primer accidente ocurrió en la colonia Palmeras, donde Yaret, de 16 años, quien viajaba en motocicleta, chocó contra un vehículo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar al joven; sin embargo, su madre decidió trasladarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Minutos después, se registró un segundo accidente en la colonia Perico. El conductor de una motocicleta, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad, ignoró la señal de alto y se impactó contra un automóvil. El motociclista resultó con golpes en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un centro médico para su valoración.