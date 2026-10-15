Chocan motociclistas en dos accidentes y dejan lesionados en Parras
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Los percances ocurrieron en las colonias Palmeras y Perico; entre los involucrados se encuentra un adolescente de 16 años y otro conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad
PARRAS, COAH.- Dos percances viales en los que participaron motocicletas fueron reportados la tarde de ayer miércoles en distintos puntos de Parras, dejando personas lesionadas y daños materiales.
El primer accidente ocurrió en la colonia Palmeras, donde Yaret, de 16 años, quien viajaba en motocicleta, chocó contra un vehículo.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar al joven; sin embargo, su madre decidió trasladarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica.
Minutos después, se registró un segundo accidente en la colonia Perico. El conductor de una motocicleta, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad, ignoró la señal de alto y se impactó contra un automóvil. El motociclista resultó con golpes en distintas partes del cuerpo.
Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un centro médico para su valoración.
Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito acudieron a ambos lugares para tomar conocimiento de los hechos.
Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón municipal, donde sus propietarios deberán realizar los trámites correspondientes para responder por los daños ocasionados, conforme a los procedimientos legales.
Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, así como a evitar distracciones al volante, con el fin de prevenir accidentes.