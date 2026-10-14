$!Analizarán el futuro de la Sierra de Zapalinamé a 30 años de su protección

A tres décadas de la creación de la Reserva Estatal Sierra de Zapalinamé, especialistas e investigadores se reunirán en Saltillo para analizar los retos de conservación, investigación y participación social que enfrenta esta área natural, considerada fundamental para el equilibrio ambiental de la región. La mesa de diálogo “Manejo, investigación y sociedad: Al segundo cuarto del Siglo” se realizará el jueves 22 de octubre, a las 10:30 horas, en el Auditorio Quimmco del Museo del Desierto, como parte de las actividades conmemorativas por el 30 aniversario de la reserva.

El encuentro busca abrir un espacio de reflexión sobre el presente y futuro de la Sierra de Zapalinamé, así como intercambiar perspectivas sobre su manejo y conservación, con la participación de académicos y representantes de organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente. Entre los panelistas invitados se encuentran Sebastián Guzmán, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza; Carlos Manuel Valdés Dávila, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC); Humberto Reyes Valdés, maestro investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), y Alberto Lafón Terrezas, presidente del Consejo Directivo de Profauna, A.C. REUNIRÁN A ESPECIALISTAS Y ORGANIZACIONES AMBIENTALES La participación de investigadores y representantes de organismos ambientales permitirá abordar la relación entre el conocimiento científico, las estrategias de manejo y la participación de la sociedad en la protección de la reserva.

La Sierra de Zapalinamé es un referente ambiental para Saltillo y su zona metropolitana, por lo que su conservación representa uno de los temas centrales para garantizar la permanencia de los servicios ambientales que proporciona a la región. La mesa de diálogo plantea revisar los desafíos de esta área natural al iniciar un nuevo periodo de reflexión sobre su manejo, en un contexto en el que la protección de los ecosistemas y el uso responsable de los recursos naturales mantienen relevancia para el desarrollo regional. ACCESO GRATUITO, CON REGISTRO PREVIO El evento será gratuito, aunque el cupo estará limitado. Las personas interesadas en asistir deberán solicitar su registro mediante el correo electrónico cluna@museodeldesierto.org. La actividad se llevará a cabo el jueves 22 de octubre, a las 10:30 horas, en el Auditorio Quimmco del Museo del Desierto, en Saltillo.