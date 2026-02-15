Ramos Arizpe: chofer baja a estudiantes por hacer ruido en su unidad y desata debate en redes sociales
Un operador de transporte público bajó a un grupo de estudiantes que viajaban haciendo escándalo dentro de la unidad. El hecho se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre disciplina, convivencia y límites en el servicio público
Un incidente ocurrido el pasado 10 de febrero en Ramos Arizpe, Coahuila, colocó nuevamente en la discusión pública los límites de la convivencia en el transporte urbano. Un chofer decidió bajar de la unidad a un grupo de estudiantes que, según el conductor viajaban realizando ruido excesivo y alterando el ambiente dentro del camión.
La grabación fue retomada por diversos medios nacionales y rápidamente generó miles de reacciones.
El operador detiene la marcha y solicita a los jóvenes descender de la unidad, argumentando que su comportamiento resultaba molesto para el resto de los pasajeros.
La escena dividió opiniones. Por un lado, usuarios defendieron a los estudiantes al considerar que se trata de conductas propias de su edad y que no representaban un daño directo. “Perdón, pero por hacer ruido, los jóvenes tienen un comportamiento normal de su edad; ahora resulta que se deben de amargar”, escribió una internauta.
Otros señalaron que el problema no radica únicamente en el volumen de voz, sino en actitudes que pueden incomodar o afectar a terceros. “Me ha tocado soportar a los muchachos de secundaria; no solo hacen ruido, gritan groserías y se agreden entre ellos”, comentó otro usuario, respaldando la decisión del conductor.
La discusión también evidenció un choque generacional. Mientras algunos defendieron el derecho de los adolescentes a expresarse en un espacio público por el que pagan, otros enfatizaron que el transporte urbano es un servicio compartido donde debe prevalecer el respeto mutuo. “Si quieren silencio y comodidad, cómprense un carro”, señaló un comentario; en contraste, otro apuntó: “Si no educas a tus hijos, otros vendrán y los educarán y no será de la mejor manera”.
Incluso jóvenes participaron en el debate, algunos afirmando que a su edad no tenían conductas escandalosas, lo que desató nuevas críticas y acusaciones de “aburridos”.
Hasta el momento no se ha informado si la empresa concesionaria o autoridades municipales emitieron algún posicionamiento oficial sobre el actuar del operador. Sin embargo, el caso volvió a poner sobre la mesa la necesidad de establecer reglas claras de convivencia dentro del transporte público, donde confluyen usuarios de distintas edades y contextos.