Ramos Arizpe: chofer baja a estudiantes por hacer ruido en su unidad y desata debate en redes sociales

Un incidente ocurrido el pasado 10 de febrero en Ramos Arizpe, Coahuila, colocó nuevamente en la discusión pública los límites de la convivencia en el transporte urbano. Un chofer decidió bajar de la unidad a un grupo de estudiantes que, según el conductor viajaban realizando ruido excesivo y alterando el ambiente dentro del camión.

La grabación fue retomada por diversos medios nacionales y rápidamente generó miles de reacciones.

El operador detiene la marcha y solicita a los jóvenes descender de la unidad, argumentando que su comportamiento resultaba molesto para el resto de los pasajeros.

La escena dividió opiniones. Por un lado, usuarios defendieron a los estudiantes al considerar que se trata de conductas propias de su edad y que no representaban un daño directo. “Perdón, pero por hacer ruido, los jóvenes tienen un comportamiento normal de su edad; ahora resulta que se deben de amargar”, escribió una internauta.