Ramos Arizpe: chofer baja a estudiantes por hacer ruido en su unidad y desata debate en redes sociales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Ramos Arizpe: chofer baja a estudiantes por hacer ruido en su unidad y desata debate en redes sociales
    El video del incidente, ocurrido el 10 de febrero en Coahuila, generó un amplio debate en redes sociales sobre disciplina y convivencia en el transporte público. VIDEO

Un operador de transporte público bajó a un grupo de estudiantes que viajaban haciendo escándalo dentro de la unidad. El hecho se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre disciplina, convivencia y límites en el servicio público

Un incidente ocurrido el pasado 10 de febrero en Ramos Arizpe, Coahuila, colocó nuevamente en la discusión pública los límites de la convivencia en el transporte urbano. Un chofer decidió bajar de la unidad a un grupo de estudiantes que, según el conductor viajaban realizando ruido excesivo y alterando el ambiente dentro del camión.

La grabación fue retomada por diversos medios nacionales y rápidamente generó miles de reacciones.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Ambiental de Saltillo recibe capacitación en manejo de vida silvestre

El operador detiene la marcha y solicita a los jóvenes descender de la unidad, argumentando que su comportamiento resultaba molesto para el resto de los pasajeros.

La escena dividió opiniones. Por un lado, usuarios defendieron a los estudiantes al considerar que se trata de conductas propias de su edad y que no representaban un daño directo. “Perdón, pero por hacer ruido, los jóvenes tienen un comportamiento normal de su edad; ahora resulta que se deben de amargar”, escribió una internauta.

Otros señalaron que el problema no radica únicamente en el volumen de voz, sino en actitudes que pueden incomodar o afectar a terceros. “Me ha tocado soportar a los muchachos de secundaria; no solo hacen ruido, gritan groserías y se agreden entre ellos”, comentó otro usuario, respaldando la decisión del conductor.

La discusión también evidenció un choque generacional. Mientras algunos defendieron el derecho de los adolescentes a expresarse en un espacio público por el que pagan, otros enfatizaron que el transporte urbano es un servicio compartido donde debe prevalecer el respeto mutuo. “Si quieren silencio y comodidad, cómprense un carro”, señaló un comentario; en contraste, otro apuntó: “Si no educas a tus hijos, otros vendrán y los educarán y no será de la mejor manera”.

Incluso jóvenes participaron en el debate, algunos afirmando que a su edad no tenían conductas escandalosas, lo que desató nuevas críticas y acusaciones de “aburridos”.

Hasta el momento no se ha informado si la empresa concesionaria o autoridades municipales emitieron algún posicionamiento oficial sobre el actuar del operador. Sin embargo, el caso volvió a poner sobre la mesa la necesidad de establecer reglas claras de convivencia dentro del transporte público, donde confluyen usuarios de distintas edades y contextos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora