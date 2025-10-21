Choque entre dos motos y deja un lesionado en Parras

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por otra motocicleta conducida, presuntamente, por un menor de edad. El accidente ocurrió la noche del lunes sobre la calle 16 de Septiembre, en la colonia Estrella, en Parras.

El percance fue reportado alrededor de las 20:00 horas ante la Policía Municipal, lo que provocó la movilización de unidades de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a un hombre de aproximadamente 50 años, quien presentaba golpes en la cabeza y una de sus piernas, por lo que fue valorado en el sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega y arranca Manolo Jiménez obras sociales en ejidos de General Cepeda