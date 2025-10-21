Choque entre dos motos y deja un lesionado en Parras
El presunto responsable, identificado como un menor, abandonó el lugar tras el impacto, dejando su responsabilidad en el percance
Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por otra motocicleta conducida, presuntamente, por un menor de edad. El accidente ocurrió la noche del lunes sobre la calle 16 de Septiembre, en la colonia Estrella, en Parras.
El percance fue reportado alrededor de las 20:00 horas ante la Policía Municipal, lo que provocó la movilización de unidades de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a un hombre de aproximadamente 50 años, quien presentaba golpes en la cabeza y una de sus piernas, por lo que fue valorado en el sitio.
Según testigos, el motociclista lesionado se encontraba por ingresar a una gasolinera cuando fue impactado por otra motocicleta que circulaba a velocidad moderada. Tras el choque, el presunto responsable, descrito como un menor, levantó su vehículo y se retiró del lugar antes de que llegaran las autoridades.
Oficiales de la Policía Preventiva y del área de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos, entrevistándose con el afectado y con algunos testigos que presenciaron el accidente. Los agentes realizaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte oficial del percance.
El lesionado fue orientado para que acuda ante el Ministerio Público y presente una denuncia formal, con el propósito de que se investigue la responsabilidad del menor involucrado y se cubran los daños provocados por el incidente.
La zona permaneció parcialmente acordonada durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades afectadas, lo que generó ligera carga vehicular sobre la vialidad.