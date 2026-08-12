Choque entre tráileres afecta autopista Saltillo-Monterrey; reportan un lesionado (video)

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Coahuila
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    Choque entre tráileres afecta autopista Saltillo-Monterrey; reportan un lesionado (video)
    Protección Civil de Nuevo León acudió al kilómetro 80 de la autopista Saltillo-Monterrey para atender el accidente. CORTESÍA

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 80, en Santa Catarina; la circulación presenta largas filas con dirección a Monterrey

SANTA CATARINA, NL.- Un aparatoso accidente entre dos tractocamiones provocó afectaciones a la circulación la mañana de este miércoles en la autopista Saltillo-Monterrey, donde una persona resultó lesionada.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió alrededor de las 08:45 horas a la altura del kilómetro 80, dentro del municipio de Santa Catarina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-camioneta-arrolla-a-motociclista-y-conductor-sale-huyendo-KP22780820

Al lugar acudieron elementos de la corporación para atender el choque. En un primer reporte se indicó que había una persona prensada; sin embargo, posteriormente se descartó que permaneciera atrapada entre los vehículos.

$!Personal de emergencia realizó labores en el sitio mientras permanecían detenidas varias unidades de carga.
Personal de emergencia realizó labores en el sitio mientras permanecían detenidas varias unidades de carga. CORTESÍA

Una persona lesionada fue trasladada para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Las imágenes compartidas por Protección Civil muestran severos daños en uno de los tractocamiones involucrados, cuya cabina quedó prácticamente destruida. Personal de emergencia permaneció en el sitio mientras se realizaban las labores correspondientes.

El percance generó importantes afectaciones viales en dirección a Monterrey. Reportes de automovilistas señalaron filas de aproximadamente kilómetro y medio en las casetas de la autopista.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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