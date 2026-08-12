Choque entre tráileres afecta autopista Saltillo-Monterrey; reportan un lesionado (video)
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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 80, en Santa Catarina; la circulación presenta largas filas con dirección a Monterrey
SANTA CATARINA, NL.- Un aparatoso accidente entre dos tractocamiones provocó afectaciones a la circulación la mañana de este miércoles en la autopista Saltillo-Monterrey, donde una persona resultó lesionada.
De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió alrededor de las 08:45 horas a la altura del kilómetro 80, dentro del municipio de Santa Catarina.
Al lugar acudieron elementos de la corporación para atender el choque. En un primer reporte se indicó que había una persona prensada; sin embargo, posteriormente se descartó que permaneciera atrapada entre los vehículos.
Una persona lesionada fue trasladada para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.
Las imágenes compartidas por Protección Civil muestran severos daños en uno de los tractocamiones involucrados, cuya cabina quedó prácticamente destruida. Personal de emergencia permaneció en el sitio mientras se realizaban las labores correspondientes.
El percance generó importantes afectaciones viales en dirección a Monterrey. Reportes de automovilistas señalaron filas de aproximadamente kilómetro y medio en las casetas de la autopista.