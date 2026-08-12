Choque entre tráileres afecta autopista Saltillo-Monterrey; reportan un lesionado (video)

SANTA CATARINA, NL.- Un aparatoso accidente entre dos tractocamiones provocó afectaciones a la circulación la mañana de este miércoles en la autopista Saltillo-Monterrey, donde una persona resultó lesionada.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió alrededor de las 08:45 horas a la altura del kilómetro 80, dentro del municipio de Santa Catarina.