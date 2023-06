Cien obreros de Coquizadora de AHMSA protestan; tienen ocho semanas sin cobrar sueldo

Paran en la única área activa de la planta, exigen respuestas y no se las da, líder sindical ya no ve credibilidad en directivos

MONCLOVA, COAH.- Cansados de que pasen las semanas y no les paguen, contando la que corre van ocho; obreros del Departamento de Coquizadora de la Planta Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, (AHMSA) pararon labores y se amotinaron al interior de la empresa, donde por horas protestaron exigiendo a directivos una respuesta.

Fue a temprana hora cuando los trabajadores de esta única área que se mantiene encendida dijeron “ya basta” y dejaron de laborar, para encaminarse a las oficinas de Relaciones Laborales, donde lamentablemente ahí no hubo respuesta.

TE PUEDE INTERESAR: General Cepeda es nombrado el octavo Pueblo Mágico de Coahuila

La inconformidad de este grupo de aproximadamente 100 trabajadores es que se cumplen ocho semanas de que la empresa no ha depositado lo salarios, tampoco premios de asistencia, pensiones alimenticias y otras prestaciones.

No obstante, no hay personal de la Dirección General de Altos Hornos de México que les informe cuándo podrían recibir sus pagos en sus cuentas bancarias, tampoco indican cuál es la situación de la empresa o para cuándo se daría una reactivación de la producción.

Estos obreros sindicalizados en su mayoría, son los únicos trabajadores que continúan operando en la planta 1, toda vez que este departamento requiere de mantenerse encendida, de lo contrario sería el acabose de la siderúrgica.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, declaró que esta acción fue lógica y razonable, por que ellos siguen acudiendo a su jornada de ocho horas diarias y no se les está pagando.

“La gente ya se venía quejando y con muy justa razón, ellos están acudiendo y no se les paga, de por si si estas en tu casa y buscas otro trabajito, la situación es difícil, ahora ellos que están yendo sus ocho horas, la verdad no se puede”, comentó.

Dijo que son más de 100 trabajadores que acuden a esa área hasta el día de hoy.

“La verdad, ya hemos aguantado casi seis meses, hemos cumplido, se amenazó con ir a parar el Alto Horno 5, la misma Coquizadora de Planta 1 y la verdad había trabajadores que no querían, por que saben lo que implica esto pero es que ya, no es que se quiera parar, ya no se puede acudir”, dijo el líder sindical, quien no descarta ir a un diálogo con los directores aunque ya tienen credibilidad.