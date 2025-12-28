Cierra Manolo Jiménez 2025 entre los gobernadores mejor evaluados del País

Coahuila
/ 28 diciembre 2025
    Cierra Manolo Jiménez 2025 entre los gobernadores mejor evaluados del País
    El Gobierno de Coahuila dijo que las encuestas reflejan el trabajo hecho en la administración de Jiménez. FOTO: CORTESÍA

En distintas mediciones, el gobernador de Coahuila aparece en primer lugar en índice de aprobación y otros

A días de concluir el 2025, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se mantiene como uno de los mandatarios mejor evaluados en el año, de acuerdo con los ránkings de diferentes casas encuestadoras nacionales.

Al cierre de 2025, el informe de la encuestadora Massive Caller coloca a Jiménez Salinas como el gobernador mejor evaluado del País. El mandatario coahuilense está en primer lugar en el índice de aprobación y segundo en las mediciones de confianza y seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran en Coahuila 178 anexos clandestinos en 2025

En RUBRUM, Jiménez se ubica con el nivel más alto de aprobación en su desempeño y con la mejor calificación en el índice de Seguridad Pública.

Asimismo, en la publicación México Elige, el gobernador de Coahuila aparece en el tercer peldaño entre los mandatarios de todo el país con mejor aprobación.

En el estudio de opinión pública de Demoscopia Digital, que se publicó en el diario La Jornada, Manolo Jiménez está posicionado en la cuarta posición nacional entre los gobernadores mejor evaluados.

En Mitofsky, el Mandatario coahuilense aparece en la cuarta posición entre las y los gobernadores mejor evaluados y el primero de la región Norte, además de ocupar el primer lugar entre los de mayor incremento en su aprobación.

Además, en los resultados publicados por la casa encuestadora GobernArte, Jiménez se ubica en la segunda posición a nivel nacional en el índice de aprobación gubernamental.

De acuerdo con la consultora Cipreso, en su evaluación de la gestión pública estatal en el país, y de acuerdo a su ránking anual y en el histórico de este 2025, Manolo Jiménez Salinas destacó en el primer lugar nacional como el gobernador mejor evaluado y con mayor aprobación ciudadana.

“Estos resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas están avalados por los indicadores que colocan a Coahuila como uno de los mejores estados del país, entre los que de destacan la segunda entidad más segura de México y la primera del Norte, de acuerdo a las encuestas de seguridad del INEGI y como el segundo estado con más exportaciones a nivel nacional, entre otros indicadores que mejoran la calidad de vida de su población”, señaló el Gobierno de Coahuila en un comunicado.

Temas


Gobierno

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

