Clausuran en Coahuila 178 anexos clandestinos en 2025

Al cierre del año, la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que 222 anexos para la atención de adicciones se encuentran en funcionamiento en el estado, luego de un censo formal que permitió depurar el padrón preliminar de casi 400 centros que se tenía identificado inicialmente.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que la reducción obedece a un proceso exhaustivo de revisión, ya que muchos centros operan por periodos cortos y terminan cerrando al no cumplir con los requisitos mínimos o al no lograr consolidar su funcionamiento.

“En principio se tenían alrededor de 400 registrados o de los que se conocía su funcionamiento, pero conforme avanzaron las revisiones observamos que son 222 los que realmente estaban en operación”, precisó el funcionario estatal.

La problemática central, detalló, es que una parte considerable de estos espacios opera en la clandestinidad o de manera irregular, pues solo una fracción cuenta con registro oficial y un número aún menor tiene reconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

SUPERVISIÓN INTERINSTITUCIONAL

Ante este escenario, el Congreso de Coahuila aprobó recientemente la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones, cuyo objetivo es establecer un marco legal que permita supervisar estos centros, garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas y asegurar el cumplimiento de normas sanitarias adecuadas.

Aguirre Vázquez señaló que la supervisión no recae en una sola dependencia, sino que se realiza mediante un comité interinstitucional en el que participan Protección Civil, Derechos Humanos, Pronnif, la Fiscalía General del Estado e Infraestructura, cada una dentro de su ámbito de competencia.

“Cada dependencia tiene responsabilidades específicas y el trabajo conjunto permite una vigilancia más completa”, afirmó el secretario de Salud, al subrayar que este esquema busca garantizar condiciones de seguridad, atención médica adecuada y respeto a la dignidad humana en los centros de rehabilitación.

La autoridad estatal reconoció que, si bien se han realizado clausuras de anexos que operaban sin permisos o donde se detectaron tratos inhumanos, la falta de un padrón preciso y la operación clandestina continúan siendo obstáculos para una supervisión total.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

En materia preventiva, el secretario de Salud informó que, en coordinación con Inspira Coahuila, se construye un centro especializado en la prevención de las adicciones, proyecto que será presentado formalmente por el Gobierno del Estado.

Detalló que la obra registra un avance cercano al 80 por ciento y que el espacio ofrecerá tratamientos ambulatorios, terapias y actividades preventivas, sin esquemas de internamiento, además de brindar atención integral a menores institucionalizados.

“Será un centro integral y la meta es que entre en funciones en 2026”, indicó Aguirre Vázquez, al precisar que el proyecto se desarrolla en conjunto con el DIF Coahuila e Inspira Coahuila, quienes estarán a cargo de su operación y desarrollo.