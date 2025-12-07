Centro de vinculación laboral de Saltillo atiende a más de 35 mil personas
Este espacio ofrece una amplia variedad de vacantes para distintos perfiles laborales
Desde su relanzamiento por parte del alcalde Javier Díaz González, el Centro de Reclutamiento, Vinculación y Capacitación Laboral se ha consolidado como un punto estratégico para conectar a empresas con vacantes y a personas en búsqueda de empleo en Saltillo.
El alcalde destacó la relevancia del centro al recordar que la capital de Coahuila se mantiene como la ciudad más competitiva del país y con la tasa de formalidad laboral más alta, lo que impulsa la demanda de talento y la oferta de oportunidades.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones
“En este centro de vinculación se encuentran importantes empresas que ofrecen oportunidades laborales, las cuales, como dice el gobernador Manolo Jiménez Salinas, son los programas sociales más significativos que puede haber”, señaló Díaz González.
De acuerdo con la Dirección de Fomento Económico, desde el relanzamiento realizado a inicios de marzo, el centro ha atendido a más de 35 mil personas, quienes han acudido en búsqueda de un empleo o de capacitación laboral.
En estas instalaciones participan de manera constante entre 25 y 30 empresas locales de distintos sectores productivos, ofreciendo vacantes de diversa índole para perfiles operativos, técnicos y profesionales.
Además, como parte del relanzamiento, el Gobierno Municipal de Saltillo firmó un acuerdo con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) para impartir cursos que permitan fortalecer las habilidades laborales de quienes lo requieran.
El Centro de Reclutamiento, Vinculación y Capacitación Laboral está ubicado en Guillermo Purcell #142, en la Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Idioma, transporte y menús, retos para recibir a fanáticos de Túnez, Corea del Sur, Japón durante el Mundial
Su horario habitual es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.; sin embargo, del 22 de diciembre al 2 de enero operará de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.
El Gobierno Municipal reiteró que este espacio seguirá fortaleciendo el acceso a oportunidades laborales para miles de familias saltillenses.