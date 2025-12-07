Centro de vinculación laboral de Saltillo atiende a más de 35 mil personas

Desde su relanzamiento por parte del alcalde Javier Díaz González, el Centro de Reclutamiento, Vinculación y Capacitación Laboral se ha consolidado como un punto estratégico para conectar a empresas con vacantes y a personas en búsqueda de empleo en Saltillo.

El alcalde destacó la relevancia del centro al recordar que la capital de Coahuila se mantiene como la ciudad más competitiva del país y con la tasa de formalidad laboral más alta, lo que impulsa la demanda de talento y la oferta de oportunidades.

“En este centro de vinculación se encuentran importantes empresas que ofrecen oportunidades laborales, las cuales, como dice el gobernador Manolo Jiménez Salinas, son los programas sociales más significativos que puede haber”, señaló Díaz González.

De acuerdo con la Dirección de Fomento Económico, desde el relanzamiento realizado a inicios de marzo, el centro ha atendido a más de 35 mil personas, quienes han acudido en búsqueda de un empleo o de capacitación laboral.