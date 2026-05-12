‘Cinco semanas sí tienen impacto’: defiende Manolo Jiménez continuidad del ciclo escolar

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ‘Cinco semanas sí tienen impacto’: defiende Manolo Jiménez continuidad del ciclo escolar
    Autoridades estatales señalaron que mantener el calendario escolar completo permitirá reforzar el aprendizaje de los estudiantes antes del cambio de grado académico. CUARTOSCURO
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Sedu

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que el calendario escolar para el ciclo 2025-2026 se mantendrá sin cambios, rechazando la propuesta inicial de concluir las clases el 5 de junio. Tras escuchar el sentir de maestros y padres de familia, se logró consenso para respetar la fecha de cierre en julio.

El mandatario estatal señaló que acortar el ciclo escolar representaba una pérdida de cinco semanas de clases, lo cual impactaría directamente en el aprovechamiento académico de los alumnos. Jiménez subrayó que este tiempo es vital para que los estudiantes refuercen conocimientos antes de avanzar al siguiente grado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/celebra-la-unpf-en-coahuila-que-sep-mantenga-cierre-del-ciclo-escolar-hasta-julio-JH20638537

“En la parte académica el impacto sí tiene, porque no se puede compensar el próximo año, ya que cambian de grado y ya no es el mismo plan de estudios; entonces no se iban a poder poner al corriente de las cinco semanas”, explicó el gobernador sobre la inviabilidad de la propuesta federal.

Asimismo, Jiménez Salinas defendió la importancia pedagógica de las últimas semanas del ciclo, ante comentarios que sugerían que las escuelas operaban solo como guarderías en ese periodo. Aseguró que los docentes coahuilenses cuentan con planes de clase propositivos para aprovechar cada día de asistencia.

“Los niños que van a la escuela después del 15 de junio siguen aprendiendo, siguen reforzando y sigue habiendo clases. Tenemos excelentes maestras y maestros en nuestro estado que hacen su plan de clase”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

Finalmente, el gobernador celebró que la decisión final priorizara el bienestar de las familias y la formación de los niños. Con esta medida, se garantiza que el proceso educativo cumpla con los tiempos autorizados originalmente, evitando el rezago que supondría un cierre anticipado por factores externos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Sedu

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
true

Con la 4T, México es un pueblo encadenado

true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
En el interior de la vivienda fue localizado sin vida un hombre de 74 años, quien se encontraba sobre el piso y en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades.

Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo
El joven lesionado fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

Jugadores, entrenadores y familias celebraron las medallas obtenidas por las selecciones coahuilenses en la Arena BUAP.

Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional
Zelenski ha criticado públicamente a Estados Unidos de maneras que habrían sido impensables el año pasado.

Volodímir Zelenski comienza a distanciarse del gobierno de Trump
El presidente Vladimir Putin, líder ruso, camina sobre la cuerda floja: reconoce el descontento público sin dar indicios de que vaya a ceder en sus demandas en Ucrania.

Putin dijo que la guerra ‘está llegando a su fin’, pero no cede en sus términos