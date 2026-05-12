‘Cinco semanas sí tienen impacto’: defiende Manolo Jiménez continuidad del ciclo escolar

El mandatario estatal señaló que acortar el ciclo escolar representaba una pérdida de cinco semanas de clases, lo cual impactaría directamente en el aprovechamiento académico de los alumnos. Jiménez subrayó que este tiempo es vital para que los estudiantes refuercen conocimientos antes de avanzar al siguiente grado.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que el calendario escolar para el ciclo 2025-2026 se mantendrá sin cambios, rechazando la propuesta inicial de concluir las clases el 5 de junio. Tras escuchar el sentir de maestros y padres de familia, se logró consenso para respetar la fecha de cierre en julio.

“En la parte académica el impacto sí tiene, porque no se puede compensar el próximo año, ya que cambian de grado y ya no es el mismo plan de estudios; entonces no se iban a poder poner al corriente de las cinco semanas”, explicó el gobernador sobre la inviabilidad de la propuesta federal.

Asimismo, Jiménez Salinas defendió la importancia pedagógica de las últimas semanas del ciclo, ante comentarios que sugerían que las escuelas operaban solo como guarderías en ese periodo. Aseguró que los docentes coahuilenses cuentan con planes de clase propositivos para aprovechar cada día de asistencia.

“Los niños que van a la escuela después del 15 de junio siguen aprendiendo, siguen reforzando y sigue habiendo clases. Tenemos excelentes maestras y maestros en nuestro estado que hacen su plan de clase”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

Finalmente, el gobernador celebró que la decisión final priorizara el bienestar de las familias y la formación de los niños. Con esta medida, se garantiza que el proceso educativo cumpla con los tiempos autorizados originalmente, evitando el rezago que supondría un cierre anticipado por factores externos.