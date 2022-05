Circula solo 50% de los taxis en Saltillo, por los impuestos que deben cubrir; únicamente trabajan mil

Solo el 50 por ciento de los taxis anda en circulación actualmente en la ciudad, pues gran cantidad de los conductores desertó del oficio ante los impuestos que deben cubrir para trabajar, mientras que los vehículos de alquiler por aplicación ya no aceptan carreras por menos de 40 pesos, lo que deja a los saltillenses a pie o con la única opción de abordar el transporte urbano.

“Trabajo sí hay, hay mucho trabajo pero los taxistas ya no quieren trabajar ante la competencia que generan los vehículos de aplicación, de los 2 mil que estaban operando ya solo se encuentra trabajando la mitad.

Habiendo quienes operan sin darle cuentas a nadie, los taxistas cuestionan el pago del tarjetón, la concesión, traer cierto carro, rotular, permanecer en regla, etcétera”, expresó David Cortés, representante de los taxis de la CTM y secretario general de Radio Taxi.

Además, consideró que los vehículos de alquiler, además de operar “sin darle cuentas a nadie” porque no se trata ni siquiera de una plataforma digital, no tienen horarios formales o turnos, pues la mayoría son empleados de otros trabajos que “ruletean” para obtener un ingreso extra.

“No son personas que de ahí saquen todos sus ingresos, hay quienes trabajan un par de horas y con eso no se arriesgan a andar por la noche, no se exponen, si quieren descansan y no se preocupa por pagar impuestos o mantenerse en regla”, expresó el líder.

Por su parte, Carlos Cárdenas, representante de la Unión de Vehículos por Aplicación, señaló que tampoco existen los vehículos de antes a disposición porque dejaron de aceptar los viajes de largas distancias por la más mínima cuota.

“Ya no aceptan cualquier carrera, sino una que les vayan a pagar lo que es, eso hace que haya menos vehículos disponibles a la hora de ordenar un traslado en la aplicación o que éstos no respondan al llamado”, expresó Cárdenas.

Esta situación vacía las calles de taxistas o vehículos de alquiler por aplicación y reduce las posibilidades de los saltillenses para trasladarse de un lugar a otro.

SOBREOFERTA

Datos de la Subsecretaría de Transporte en el Estado revelan que de las 7 mil 69 concesiones de taxi que hay en Saltillo solo 6 mil 667 han tramitado sus placas para prestar servicio.

A principios de año, el Instituto Municipal de Transporte dio a conocer que se habían eliminado cerca de 300 concesiones, la causa: el no uso.

Aún así, existen en la ciudad 868 permisos que no son utilizados: 402 de taxis y 438 pertenecientes a concesionarios del transporte urbano.

