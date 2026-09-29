CMIC da voto de confianza a Arturo Domínguez pese a dudas de empresarios sobre AHMSA

El dirigente empresarial reconoció que Domínguez no es una figura ampliamente conocida dentro del sector empresarial local y que su aparición en el proceso de subasta de AHMSA ha generado incredulidad entre algunos representantes de la iniciativa privada.

MONCLOVA, COAH.- En medio de las dudas que persisten entre empresarios de la Región Centro sobre la propuesta de Arturo Domínguez para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA), el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova, Humberto Prado, optó por otorgarle el beneficio de la duda y esperar a que cumpla con las condiciones planteadas para concretar la operación.

A pesar de ello, Prado consideró que todavía existe la posibilidad de que el proyecto avance, particularmente por la expectativa que ha generado entre los trabajadores de la acerera, quienes llevan años afectados por la crisis de la empresa.

“Yo prefiero darle el beneficio de la duda al señor, aunque se me juzgue de tonto y un poquito ingenuo”, expresó.

El presidente de la CMIC señaló que ha conversado con otros empresarios y que existe escepticismo respecto a la propuesta presentada por Domínguez. Sin embargo, sostuvo que será necesario esperar a que concluya el plazo establecido dentro del proceso para determinar si el empresario está en condiciones de cumplir con lo anunciado.

“Como se trata de los trabajadores, es muy importante para mí que los trabajadores aún tengan esa esperanza y que este señor cumpla con lo que debe ser”, manifestó.

Prado sostuvo que, en caso de que Domínguez incumpla con los compromisos planteados, las consecuencias corresponderían a quienes realizaron la propuesta y, eventualmente, a las autoridades involucradas en el proceso, no a los empresarios que decidieron esperar antes de emitir un juicio definitivo.

“Si no lo cumple, el problema no es de nosotros. El problema es de ellos y posiblemente de la autoridad que permite este tipo de situaciones”, afirmó.

El dirigente de la CMIC reconoció que el proceso de venta de AHMSA volvió a generar incertidumbre entre los empresarios de Monclova, particularmente debido a que después de la subasta se estableció un nuevo plazo y se modificaron algunas de las condiciones previstas inicialmente.

Consideró que las reglas y condiciones del proceso debieron establecerse con mayor claridad desde el principio, a fin de evitar que la situación de la acerera continuara prolongando la incertidumbre económica que ha afectado a la Región Centro durante los últimos años.

Aun con el panorama de dudas, Prado manifestó su expectativa de que la operación avance y que la propuesta de Domínguez pueda concretarse.

Respecto a la trayectoria del empresario, señaló que dentro del sector privado de Monclova no existe un conocimiento amplio sobre su actividad empresarial, aunque mencionó que ha tenido participación en uno o dos procesos relacionados con otras empresas.

Por ello, consideró que serán los próximos días los que permitan determinar la capacidad de Domínguez para llevar adelante la operación y cumplir con los compromisos que ha planteado públicamente.

Uno de los puntos clave será el depósito de 56 millones de dólares como garantía dentro del proceso. El cumplimiento de este requisito permitiría dar mayor certeza a la propuesta de mil 400 millones de dólares para adquirir AHMSA y Minera del Norte.

Mientras tanto, el presidente de la CMIC aseguró que mantendrá su postura de esperar antes de descartar la propuesta.

“Esperemos que sí cumpla”, señaló.

Para el sector empresarial de Monclova, la expectativa alrededor de la operación no se limita a la posible adquisición de AHMSA, sino a las consecuencias económicas que tendría la eventual reactivación de la siderúrgica.

La recuperación de las operaciones de la empresa representaría, de concretarse, un posible impulso para la actividad económica y el empleo en Monclova y otros municipios de la Región Centro, afectados durante los últimos años por la crisis de AHMSA.

La postura de Prado contrasta con el escepticismo expresado por otros empresarios respecto a Domínguez. Sin embargo, el dirigente de la CMIC consideró que, mientras el proceso continúe abierto y existan plazos pendientes por cumplir, debe mantenerse la posibilidad de que la propuesta avance.