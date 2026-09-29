AHMSA todavía no se vende; siguen abiertas tres opciones para concretar el proceso: Sindicatura

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    AHMSA todavía no se vende; siguen abiertas tres opciones para concretar el proceso: Sindicatura
    El Juzgado otorgó un plazo de 10 días hábiles para acreditar la garantía de seriedad de la postura. LIDIET MEXICANO

La oferta presentada por CIESA durante la subasta del 25 de septiembre no concretó la operación

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) todavía no han sido vendidas ni adjudicadas, pese a la postura presentada durante la subasta del pasado 25 de septiembre, aclaró la Sindicatura encargada del proceso, representada por Víctor Manuel Aguilera.

A través de un comunicado, la Sindicatura de AHMSA y MINOSA precisó la situación que guarda el proceso de venta de ambas empresas, luego de la audiencia de subasta celebrada el pasado 25 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-es-ciesa-la-empresa-detras-de-la-oferta-por-ahmsa-FF23730775

La aclaración se realizó después de que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), encabezada por Arturo Domínguez, presentara durante la audiencia una oferta superior al monto mínimo establecido para la venta de las empresas.

Sin embargo, la postura no concretó por sí misma la operación, debido a que el representante de la compañía no acreditó en ese momento, mediante la documentación correspondiente, la solvencia ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos.

Ante esta situación, el Juzgado otorgó un plazo de 10 días hábiles para que los interesados acrediten el depósito o transferencia de la garantía de seriedad, además de demostrar que cuentan con la experiencia, capacidad técnica y operativa necesarias para hacerse cargo de los sectores siderúrgico y minero.

Este plazo no aplica únicamente a quien presentó la postura durante la audiencia, sino también al resto de los postores previamente precalificados, quienes podrán continuar dentro del proceso siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La Sindicatura informó además que existe una segunda alternativa, luego de que los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme solicitaran participar mediante un consorcio con el objetivo de buscar la venta de AHMSA y MINOSA como una unidad productiva.

Esta propuesta se encuentra bajo análisis y deberá cumplir con el procedimiento correspondiente antes de que el Juzgado determine si resulta procedente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/pide-manolo-jimenez-gobernador-de-coahuila-solucion-inmediata-para-ahmsa-CF23730893

De esta manera, el proceso mantiene abiertas distintas posibilidades: que avance la postura presentada por CIESA, que alguno de los demás postores precalificados concrete su participación o que prospere la propuesta de consorcio planteada por los acreedores garantizados.

Por el momento, ninguna de estas alternativas se ha concretado, por lo que será necesario esperar el cumplimiento de los plazos establecidos y la determinación de la autoridad judicial.

La Sindicatura señaló que continuará informando a trabajadores, acreedores y demás interesados sobre los siguientes pasos del proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
subastas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amílcar Olán

Amílcar Olán
true

Monclova: Toma IP a chunga al postor de Altos Hornos de México
true

POLITICÓN: ¿Síndrome Coahuila en Nuevo León? El reto de Clara Luz Flores frente al PT
De la Cruz Rodríguez fue uno de los primeros en llegar al trenazo de Puente Moreno en 1972, tragedia que marcó su historia y trayectoria periodística.

Saltillo: fallece Antonio de la Cruz, periodista y héroe del trenazo de Puente Moreno
El ranking coloca además a Saltillo como la segunda ciudad de México con mayor contaminación del aire.

Saltillo, en el top 10 de ciudades con mayor contaminación del aire del continente
Coahuila tendrá cuatro representantes en la delegación mexicana que competirá en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Dakar 2026: Cuatro coahuilenses representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, fue incluido por OFAC en las sanciones contra el Cártel de Sinaloa.

Mayito Flaco y 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa son sancionadas por la OFAC y la UIF
El elevado coste de la energía ha sido el principal motor de la inflación en los últimos meses, y los economistas han advertido que podría extenderse fácilmente a otros sectores, provocando un aumento de los precios de los alimentos y la ropa, entre otros productos.

El petróleo se dispara por encima de los 107 dólares después de que Trump rechazara el acuerdo de paz con Irán