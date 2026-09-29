AHMSA todavía no se vende; siguen abiertas tres opciones para concretar el proceso: Sindicatura

A través de un comunicado, la Sindicatura de AHMSA y MINOSA precisó la situación que guarda el proceso de venta de ambas empresas, luego de la audiencia de subasta celebrada el pasado 25 de septiembre.

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) todavía no han sido vendidas ni adjudicadas, pese a la postura presentada durante la subasta del pasado 25 de septiembre, aclaró la Sindicatura encargada del proceso, representada por Víctor Manuel Aguilera.

La aclaración se realizó después de que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), encabezada por Arturo Domínguez, presentara durante la audiencia una oferta superior al monto mínimo establecido para la venta de las empresas.

Sin embargo, la postura no concretó por sí misma la operación, debido a que el representante de la compañía no acreditó en ese momento, mediante la documentación correspondiente, la solvencia ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos.

Ante esta situación, el Juzgado otorgó un plazo de 10 días hábiles para que los interesados acrediten el depósito o transferencia de la garantía de seriedad, además de demostrar que cuentan con la experiencia, capacidad técnica y operativa necesarias para hacerse cargo de los sectores siderúrgico y minero.

Este plazo no aplica únicamente a quien presentó la postura durante la audiencia, sino también al resto de los postores previamente precalificados, quienes podrán continuar dentro del proceso siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La Sindicatura informó además que existe una segunda alternativa, luego de que los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme solicitaran participar mediante un consorcio con el objetivo de buscar la venta de AHMSA y MINOSA como una unidad productiva.

Esta propuesta se encuentra bajo análisis y deberá cumplir con el procedimiento correspondiente antes de que el Juzgado determine si resulta procedente.