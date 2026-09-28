CMIC Región Laguna y senador Gabriel Elizondo instauran mesa de trabajo legislativo
El senador busca vincular el trabajo legislativo con las demandas de los sectores productivos de Coahuila
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de alinear el trabajo legislativo con las necesidades de los sectores productivos, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, sostuvo un encuentro con directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la Región Laguna.
La reunión, encabezada por el presidente del organismo, Alejandro Jiménez Algara, permitió revisar el panorama actual del sector, así como los principales retos que enfrenta la industria. También se abordó el impulso económico que registra el estado, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro.
El legislador federal señaló que su gira de trabajo por Coahuila tiene como objetivo conocer de primera mano las demandas de distintos sectores y recoger sus propuestas para llevarlas al ámbito legislativo.
“Queremos que sus planteamientos se traduzcan en iniciativas y puntos de acuerdo que podamos impulsar desde el Senado”, afirmó Elizondo Pérez.
Durante la reunión con los constructores laguneros se abordaron temas como la protección ambiental, la simplificación de trámites administrativos, la ciberseguridad ante delitos digitales y el abasto estratégico de gas natural, considerados factores relevantes para la actividad productiva y la competitividad regional.
Al concluir, el senador reiteró su disposición de mantener comunicación con los sectores productivos de Coahuila y dar seguimiento a sus propuestas mediante gestiones y acciones legislativas.