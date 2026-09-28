CMIC Región Laguna y senador Gabriel Elizondo instauran mesa de trabajo legislativo

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Coahuila
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    CMIC Región Laguna y senador Gabriel Elizondo instauran mesa de trabajo legislativo
    Los constructores expusieron los principales retos que enfrenta la industria en la región. SANDRA GÓMEZ

El senador busca vincular el trabajo legislativo con las demandas de los sectores productivos de Coahuila

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de alinear el trabajo legislativo con las necesidades de los sectores productivos, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, sostuvo un encuentro con directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la Región Laguna.

La reunión, encabezada por el presidente del organismo, Alejandro Jiménez Algara, permitió revisar el panorama actual del sector, así como los principales retos que enfrenta la industria. También se abordó el impulso económico que registra el estado, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro.

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El legislador federal señaló que su gira de trabajo por Coahuila tiene como objetivo conocer de primera mano las demandas de distintos sectores y recoger sus propuestas para llevarlas al ámbito legislativo.

“Queremos que sus planteamientos se traduzcan en iniciativas y puntos de acuerdo que podamos impulsar desde el Senado”, afirmó Elizondo Pérez.

$!Elizondo Pérez (al centro) afirmó que busca recoger de primera mano las demandas de los sectores durante su gira por Coahuila.
Elizondo Pérez (al centro) afirmó que busca recoger de primera mano las demandas de los sectores durante su gira por Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Durante la reunión con los constructores laguneros se abordaron temas como la protección ambiental, la simplificación de trámites administrativos, la ciberseguridad ante delitos digitales y el abasto estratégico de gas natural, considerados factores relevantes para la actividad productiva y la competitividad regional.

Al concluir, el senador reiteró su disposición de mantener comunicación con los sectores productivos de Coahuila y dar seguimiento a sus propuestas mediante gestiones y acciones legislativas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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