$!Ofertarán más de 500 plazas laborales en la Feria del Empleo en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con una cifra superior a los 500 puestos de trabajo, este próximo jueves 1 de octubre se llevará a cabo la Feria de Empleo Municipal 2026. La cita es en el Salón Peñoles del Museo Arocena —situado en la avenida Juárez número 1249, en el centro de Torreón—, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. En conferencia de prensa, Sergio de la Parra, coordinador de la Bolsa de Trabajo Municipal, detalló que este esquema busca vincular de manera directa a los buscadores de empleo con el sector empresarial. Destacó que existen opciones para múltiples perfiles y grados académicos, invitando a la ciudadanía a aprovechar el acercamiento cara a cara con los reclutadores.

Un grupo superior a 25 compañías e instituciones formará parte del evento, destacando nombres como Canaco, Canacintray Canirac-Torreón, además de Caterpillar, Seguros Monterrey, Hospital Andalucía, Cimaco, Grupo Surman, Oxxo, HEB, Human Staff, Mi Tienda del Ahorro, Industria Sigrama y Misol Automotriz. El desglose de las vacantes incluye 208 espacios para quienes cuentan con Primaria o Secundaria, 185 para nivel Medio Superior y 119 para profesionistas. La lista de puestos abarca desde personal de limpieza, cajeros, meseros, baristas, choferes y mecánicos, hasta ingenieros y enfermeras. Asimismo, figuran cargos directivos y especializados —como gerente de corte y bordado, diseñador patronista, director corporativo administrativo y auxiliar en licitaciones— con sueldos mensuales que oscilan entre los 10 mil y los 35 mil pesos. Aunado a la contratación directa, De la Parra indicó que la jornada incluirá actividades complementarias enfocadas en el desarrollo profesional de los asistentes.

El funcionario puntualizó que se contará con el apoyo del fotógrafo profesional Héctor Rodríguez para la toma gratuita de fotografías de estudio para el currículum, la intervención de la Fundación Sonrisa Azul con su plataforma de inclusión laboral, y la participación de Iván Lavín, quien impartirá una conferencia motivacional con consejos prácticos para la elaboración de solicitudes de empleo. En el presídium también se contó con la presencia de Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Social en La Laguna; Guillermo Covarrubias Castro, coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo; María del Carmen Reyes, dirigente de Coparmex Laguna; y Fernando Vázquez, representante de Sonrisa Azul A.C.

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