Ofertarán más de 500 plazas laborales en la Feria del Empleo en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Ofertarán más de 500 plazas laborales en la Feria del Empleo en Torreón
    Este lunes fue anunciada oficialmente la Feria del Empleo que se llevará a cabo en la ciudad de Torreón el próximo jueves 1 de octubre en el Museo Arocena. SANDRA GÓMEZ

El evento tendrá lugar este jueves en el Museo Arocena, con opciones para diversos grados de estudios y remuneraciones que alcanzan los 35 mil pesos

TORREÓN, COAH.- Con una cifra superior a los 500 puestos de trabajo, este próximo jueves 1 de octubre se llevará a cabo la Feria de Empleo Municipal 2026. La cita es en el Salón Peñoles del Museo Arocena —situado en la avenida Juárez número 1249, en el centro de Torreón—, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

En conferencia de prensa, Sergio de la Parra, coordinador de la Bolsa de Trabajo Municipal, detalló que este esquema busca vincular de manera directa a los buscadores de empleo con el sector empresarial. Destacó que existen opciones para múltiples perfiles y grados académicos, invitando a la ciudadanía a aprovechar el acercamiento cara a cara con los reclutadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/gobierno-de-coahuila-presume-obra-de-elena-huerta-autora-del-mural-mas-grande-hecho-por-una-mujer-en-mexico-BB23773460

Un grupo superior a 25 compañías e instituciones formará parte del evento, destacando nombres como Canaco, Canacintray Canirac-Torreón, además de Caterpillar, Seguros Monterrey, Hospital Andalucía, Cimaco, Grupo Surman, Oxxo, HEB, Human Staff, Mi Tienda del Ahorro, Industria Sigrama y Misol Automotriz.

El desglose de las vacantes incluye 208 espacios para quienes cuentan con Primaria o Secundaria, 185 para nivel Medio Superior y 119 para profesionistas. La lista de puestos abarca desde personal de limpieza, cajeros, meseros, baristas, choferes y mecánicos, hasta ingenieros y enfermeras. Asimismo, figuran cargos directivos y especializados —como gerente de corte y bordado, diseñador patronista, director corporativo administrativo y auxiliar en licitaciones— con sueldos mensuales que oscilan entre los 10 mil y los 35 mil pesos.

Aunado a la contratación directa, De la Parra indicó que la jornada incluirá actividades complementarias enfocadas en el desarrollo profesional de los asistentes.

$!Ofertarán más de 500 plazas laborales en la Feria del Empleo en Torreón

El funcionario puntualizó que se contará con el apoyo del fotógrafo profesional Héctor Rodríguez para la toma gratuita de fotografías de estudio para el currículum, la intervención de la Fundación Sonrisa Azul con su plataforma de inclusión laboral, y la participación de Iván Lavín, quien impartirá una conferencia motivacional con consejos prácticos para la elaboración de solicitudes de empleo.

En el presídium también se contó con la presencia de Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Social en La Laguna; Guillermo Covarrubias Castro, coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo; María del Carmen Reyes, dirigente de Coparmex Laguna; y Fernando Vázquez, representante de Sonrisa Azul A.C.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desempleo
Empleos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prohibido criticar a la 4T

Prohibido criticar a la 4T
true

POLITICÓN: AHMSA, las sospechas detrás de la adjudicación en la subasta

true

Coahuila: Seguridad vial, el rezago que a nadie le importa
Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado.

Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
Julio Rodríguez fue uno de los protagonistas del triunfo de Saltillo Soccer sobre Santos Laguna en la tercera fecha de la Copa Promesas

Saltillo Soccer vs Club Calor: horario y dónde ver la Jornada 4 de Copa Promesas
Arturo Domínguez defiende oferta por AHMSA y promete agua para Monclova

‘No soy un improvisado ni prestanombres’: Arturo Domínguez, empresario que ofertó por AHMSA
El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia.

El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido
Una mujer cruza una intersección frente a una valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), los difuntos líderes del grupo Hezbolá del Líbano, Hassan Nasrallah (centro izquierda) y Hashem Safieddine.

Afirma Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU afirma que la economía de Irán no tendrá nada que comerciar en dos semanas